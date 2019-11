El recurso con el que buscarán que Corte Suprema llene sus vacantes

El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera, aseguró ayer que con un recurso judicial, esa organización buscará que se le ordene a la Corte Suprema de Justicia que llene las seis vacantes que tiene.

“Esta corporación de manera constante ha requerido por la injustificada delación para designar las plazas de magistrados vacantes, incluso advirtiendo que si el próximo mes no concurre con ese deber, esta corporación presentará una acción de cumplimiento en representación de los cuidadnos para devolverle el buen cauce institucional a esa corporación”, dijo Herrera.



La Corporación hizo este anuncio en un evento en el que participaron ayer el presidente Iván Duque, la ministra de Justicia, Margarita Cabello; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Procurador, el Contralor y el Registrador, así como los presidentes de las altas cortes.



El único que no asistió fue, precisamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, porque, según fuentes del alto tribunal, tenía otros compromisos.

Esta corporación de manera constante ha requerido por la injustificada delación para designar las plazas de magistrados vacantes, incluso advirtiendo que si el próximo mes no concurre con ese deber FACEBOOK

TWITTER

Aunque han pasado por lo menos 18 salas plenas desde que la Corte Suprema recibió la lista de candidatos (hace un año), no ha logrado ponerse de acuerdo para elegir a los seis magistrados que le faltan.



Así sigue manteniendo sus tres vacantes en la Sala Penal, dos en la Laboral y una en la Civil. Y este mes le quedará una séptima, la del magistrado de la Sala Laboral Rigoberto Echeverry, quien termina su periodo.



Aunque no es una obligación de la Corte tener a todos sus magistrados para poder elegir al nuevo fiscal general, el presidente Iván Duque ha dicho que no enviará su terna hasta que las 23 sillas de esa corporación estén completas.



Con siete vacantes, la Corte tendría que tomar una decisión unánime si es que Duque les envía la terna, debido a que se necesitan 16 votos para poder elegir a la cabeza del órgano acusador, que por ahora está en manos del fiscal encargado, Fabio Espitia.

Este año, y antes de que comience la vacancia judicial, la Corte aún tiene pendientes dos salas plenas en las que, según fuentes del alto tribunal, se intentará nombrar a por lo menos tres de sus magistrados.

JUSTICIA @JusticiaET