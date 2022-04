En el marco de la indagación preliminar que avanza en contra de la senadora electa Piedad Córdoba por presuntos nexos con la antigua guerrilla de las Farc, se aportó el pasado 13 de enero, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, un informe de Policía Judicial que detalla todos los dispositivos electrónicos incautados en operaciones militares y judicializados por la Fiscalía.



Ente ellos, los elementos encontrados en la operación Sodoma, en la que fue abatido Víctor Julio Rojas, alias Mono Jojoy, entre el 22 y 23 de septiembre de 2010.



Una comunicación incautada en ese último operativo y de la cual no se precisó fecha, fue puesta de presente por la magistrada Cristina Lombana (quien adelanta la investigación) al expresidente Álvaro Uribe, quien declaró el pasado 23 de febrero, y quien expuso en detalle la forma en que autorizó al expresidente de Venezuela Hugo Chávez y a Córdoba para intentar obtener la liberación de personas secuestradas.



“Vale la pena escarbar la opinión de Piedad sobre el papel de los cubanos en relación a Uribe para ganar elementos de juicio sobre la lealtad de nuestros aliados estratégicos. Después de carambolas y vueltas, Piedad se propone llegar aquí en uno o dos días, habla de muchos temas de conversar con nosotros con miras al canje conversado con Chávez junto a su futuro político”, dice el documento leído por Lombana.



Según explicó la jurista, el documento fue hallado en un dispostivo USB de color negro y sin marca, que tiene comunicaciones en word, que no son correos electrónicos.



Cuando se le preguntó al respecto, el expresidente Uribe dijo que no tuvo conocimiento alguno de lo incautado en 'Sodoma' porque esa operación se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos.



“Ahora, no me extraña al leerlo porque yo tenía los otros elementos de prueba de los cuales no se puede hablar”, dijo Uribe en referencia a lo incautado en el operativo contra ‘Raúl Reyes’, que fue calificado como ilegal y no es prueba en ningún proceso judicial.



El expresidente Álvaro Uribe y la exsenadora Piedad Córdoba se reunieron el año pasado en La Guajira. Foto: Archivo partcular

Yo tengo la íntima convicción de que hubo esos apoyos, que había una concordancia entre la actividad humanitaria y el interés político FACEBOOK

“Pero además el DAS en la época tuvo conocimiento de los apoyos económicos de Chávez a la senadora Piedad Córdoba y eso a ninguna parte clasificó. Conociendo todas las circunstancias generales, yo tengo la íntima convicción de que hubo esos apoyos, que había una concordancia entre la actividad humanitaria y el interés político”, agregó el expresidente Uribe en declaración conocida por EL TIEMPO.



En la declaración, la magistrada dijo que el documento está fechado el 28 de junio de 2009 e inicia con la expresión 'camaradas del secretariado', en el que está detallada la identidad de tres personas que supuestamente fueron o buscaron hablar con Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa.



Ese documento habla de tres personas, una de las cuales después habría pasado a trabajar con la senadora Córdoba en el movimiento Poder Ciudadano, y reseña eventos históricos como el nacimiento de partidos o procesos de negociación, entre otros. Preguntado por ello, el expresidente Uribe dijo que no fue informado por el Gobierno que lo sucedió en la operación 'Sodoma' ni conoció tales documentos.



El documento, leído por la magistrada Lombana, señala que una de estas tres personas supuestamente hacía relaciones con las Farc en Cundinamarca. Y que supuestamente tenían un amigo que sería familiar de un escolta de Uribe, entonces presidente, que "había manifestado que estaba dispuesto a poner fuera al Presidente" si había un pago de 5 millones de dólares.



"A mi me informaban que las Farc ofrecía mucho dinero para que me asesinaran, pero de ese caso específico no señora magistrada", señaló el expresidente Uribe.

