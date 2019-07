Abecé del lío jurídico por curul e investidura de Mockus en Congreso

Si bien una decisión de este 2 de julio le devolvió la curul en el Senado, al dejar sin efectos el fallo que había anulado su elección, el regreso definitivo de Antanas Mockus, el segundo congresista con más votos en las pasadas legislativas (más de 530.0000 ciudadanos lo apoyaron), aún no es completamente seguro.



Este martes, la sala Primera del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo de la Sección Quinta del mismo tribunal, que anuló la elección por una supuesta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Pero no fue una decisión de fondo sino de trámite: los consejeros que decidieron la tutela consideraron que antes de resolver la nulidad se debió esperar la decisión de segunda instancia sobre la investidura del congresista de la Alianza Verde.



Esa segunda instancia podría resolverse este mismo miércoles en la Sala Plena del Consejo de Estado. De hecho, es el primer punto de la agenda.



Todo este proceso se inició porque su elección y su investidura fueron demandadas en dos procesos distintos que tenían como argumento los mismos hechos.



Según las demandas, el senador incumplió el régimen de inhabilidades para ser congresista porque era el representante legal de Corpovisionarios, ONG que celebró contratos con el Estado incluso seis meses antes de las elecciones legislativas de marzo del 2018. La ley exige que quienes se presenten al Congreso no celebren contratos con el Estado un año antes de su elección.



El senador y sus abogados sostienen que aunque sí hubo contratos, ese negocio ni fue celebrado por él sino por una persona a la que él delegó esas funciones.



En el fallo de tutela de este martes, la Sección Primera del Consejo de Estado acogió una tutela de Mockus -representado por el exnegociador de paz Humberto de la Calle- según la cual se le vulneraron sus derechos al debido proceso, a la administración de justicia y a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.



Esto porque el 19 de febrero pasado, dos meses antes de que la Sección Quinta anulara su elección, una sala especial de decisión del Consejo de Estado le había mantenido la investidura al considerar que no había incurrido en faltas.

Esa decisión fue apelada y es la que podría ser resuelta en segunda instancia en las próximas horas.



Los consejeros que este martes acogieron la tutela consideran que antes de decidir de fondo sobre la nulidad de su elección se debía dar trámite a la apelación del fallo sobre su investidura.



Así, le ordenaron a la Sección Quinta de esa alta corte abstenerse de proferir un nuevo fallo en el proceso de nulidad electoral hasta tanto se defina en segunda instancia sobre la demanda de pérdida de investidura.



Pero hay más. La tutela fallada en favor de Mockus también debe surtir el trámite de apelación y una eventual revisión en la Corte Constitucional, lo que significa que la decisión que lo favoreció al tumbar la nulidad tampoco está en firme. Así, aún son varias las instancias legales que se tendrían que agotar para tener la última palabra sobre la continuidad del ex-rector de la Nacional y ex alcalde de Bogotá en el Capitolio.

JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET