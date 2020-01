Detalles inéditos de cómo se destrabó elección del Fiscal en la Corte

La elección del nuevo fiscal general, que inició en diciembre pasado cuando el presidente Iván Duque le envió a la Corte Suprema de Justicia su terna -en la que incluyó a su secretaria Jurídica, Clara María González; al director de la Agencia de Defensa del Estado, Camilo Gómez; y a su alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa- terminó este jueves.



Con 16 votos, una decisión unánime debido a que ese es el número de magistrados que hoy tiene la Sala Plena y el mínimo de apoyos que se requería, Barbosa fue el elegido.

Aunque en la Corte el ambiente ha estado enrarecido debido a las divisiones y confrontaciones que ha habido para ponerse de acuerdo sobre sus siete vacantes, y para elegir a su presidente, los magistrados lograron este jueves llegar a un consenso sobre el Fiscal General.



EL TIEMPO consultó con varias fuentes y magistrados que estuvieron este jueves en la votación, quienes entregaron detalles sobre cómo se logró esa unanimidad, que no se había obtenido desde que empezaron las elecciones para fiscal, en diciembre.



Un magistrado aseguró que no es cierto que exista ningún arreglo por debajo de la mesa ni que los magistrados hayan llegado al acuerdo de que iba a ser Barbosa. Todo se fue dando sobre la marcha, dijo.



Cuando se iniciaron las votaciones, a finales del año pasado, contó un magistrado, los electores fueron mostrando su preferencia. "Desde el principio la preferencia la tenía Barbosa. En la primera votación alcanzó casi el doble que el segundo más votado, que fue Clara María González", dijo.



Así, dijo el magistrado, se fue generando una tendencia favorable para Barbosa.



Otro magistrado aseguró que cada candidato hizo su campaña y se reunió varias veces con los togados. "Aquí no estamos hablando de que en esas reuniones se hayan ofrecido puestos. En dichas reuniones los candidatos presentaron propuestas e intentaron convencer a los magistrados. Yo me reuní con los tres, varias veces".



En las votaciones en sala plena, Barbosa comenzó a tener nueve magistrados que firmemente votaban por él en cada ronda. Los votos para Clara María González se fueron recortando y Camilo Gómez, que desde el inicio fue el menos apoyado, se fue quedando sin ningún voto.



En la Sala Plena, el jueves pasado, Barbosa llegó a 12 votos y Clara María, en su mayor número de apoyos, logró 4, lo que mostraba que los otros dos candidatos ya no tenían posibilidades.



Barbosa solo tenía que convencer a los cuatro magistrados restantes. Así fue como en las votaciones de este jueves, en la primera ronda, Barbosa obtuvo 13 votos, luego 14. Dos magistrados más votaron en blanco. Luego, uno de los que votaba en blanco cambió su posición en otra ronda y apoyó a Barbosa. Ya eran 15 magistrados de su lado.



Hicieron más votaciones y Barbosa no volvió a bajar de los 15 votos a su favor.



Entonces, en medio de la Sala Plena, hubo varios discursos. "Empezamos a hablar. Se comenzó a decir que no era posible que otra vez nos levantáramos sin elegir Fiscal General. Se dijo que elegir hoy (jueves) al Fiscal nos permitiría enviar un buen mensaje a favor de la institucionalidad", contó un magistrado.

Así fue como en la última ronda, al final quien estaba votando en blanco apoyó a Barbosa. Se consiguieron los 16 votos. La decisión unánime.



"No sé si fue porque pensó que ya no había otra opción al ver que los otros candidatos ya no tenían respaldo, porque pensó en la institucionalidad, o porque, aunque las votaciones son secretas, temía quedar al descubierto, pero ese magistrado votó al final por Barbosa", dijo un magistrado.



"Es normal que una elección de Fiscal dure más de cuatro o cinco sesiones. Se trata de que 16 personas tomen una decisión unánime y eso no es sencillo. En toda corporación hay disensos", afirmó otra fuente del alto tribunal.

Aunque algunos magistrados no tenían como favorito a Barbosa, según una fuente del alto tribunal, lo que ocurrió este jueves es que la corporación quiso cumplir con su deber y tomar esta decisión clave para el país. "Los 16 decidimos salir del problema y elegimos a la persona que nos pareció más pertinente", aseguró una fuente.



A pesar de que la Sala Plena logró elegir Fiscal General, los magistrados creen que llenar las vacantes es aún más complejo. "La elección de Fiscal fue amigable. Ninguno de los tres candidatos generaba una resistencia dura en la Sala, porque los tres son personas respetables", dijo un magistrado.



En cambio, aseguró, llenar las vacantes sí ha dado lugar a desavenencias y divisiones dentro de la Corte.



Este jueves, ni la Sala Civil ni la laboral llevaron propuestas unánimes sobre cuáles quieren que sean los candidatos de sus especialidades para llenar sus sillas vacías. En la Sala Civil hay una vacante y en la Laboral, tres. La única que llevó por consenso a sus candidatos fue la Sala Penal, que tiene tres vacantes, pero no logró el apoyo de la Sala Plena.



Con todo, si en las próximas sesiones la Corte no llena sus sillas, corre el riesgo de perder su quórum decisorio ya que a finales de febrero termina su periodo el magistrado Ariel Salazar, y la Sala Plena quedaría con 15 magistrados.



Este jueves, el presidente encargado de la Corte, Francisco Acuña, dijo que "no hay crisis irremediables", y que espera que en las próximas salas plenas se logre llenar las vacantes del alto tribunal.

