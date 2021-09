Ponencia en la Corte pide ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad

Una ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez pide ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad por siete meses, tal como se pidió en una demanda que ha sido apoyada por varias entidades.



Esa ponencia está programada para ser estudiada por sus compañeros de la sala plena de la Corte este jueves, para luego decidir si se amplía, o no, el periodo de esta entidad extrajudicial creada con el acuerdo de paz, que terminaría en noviembre.



Ya varias entidades, entre esas la Procuraduría General de la Nación, le habían pedido al alto tribunal la ampliación del periodo por siete meses para garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado en Colombia.



"No hay duda de que el Constituyente le ordenó a la Corte Constitucional revisar de manera oficiosa la normatividad que se expidiera con ocasión de la finalización del conflicto, con el fin de que sus efectos fueran acordes con los derechos de las víctimas (…)”, dijo la Procuradora Margarita Cabello a la Corte, y añadió que esto incluye la facultad de interpretar el Decreto Ley 588 de 2017, que creó la Comisión de la Verdad.



En agosto, el mismo presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, le pidió lo mismo a la Corte, al solicitarle acoger los argumentos de una demanda presentada por varias organizaciones que busca extender el mandato de la entidad.



“La pandemia afectó la operación de la Comisión a un nivel más crítico respecto a otras entidades estatales, por el corto periodo que tiene para dar cumplimiento a su mandado”, expuso en su momento la Comisión al alto tribunal, e indicó que de los 32 meses que ha operado, 17 han sido en pandemia.



El periodo de la Comisión originalmente es de tres años y por ello se acaba este próximo noviembre, pero la demanda que estudia la Corte señala que no se debería contabilizar el tiempo que duró el estado de emergencia sanitaria decretada por la pandemia de covid-19.





