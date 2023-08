EL TIEMPO conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó al reconocido abogado del Valle del Cauca Elmer José Montaña por haber injuriado e incurrido en una falta de respeto en contra del Fiscal Tercero Delgado ante el Tribunal de Calo José Fredy Restrepo con quien se enfrentó en un proceso penal, insultándolo tanto en una audiencia como en redes sociales.



(Lea: UNP debe entregar información recopilada por GPS a la periodista Claudia Duque: Corte)



La sanción consiste en no ejercer la profesión por cuatro meses. Los hechos remontan al 11 de noviembre de 2018 cuando la Fiscalía judicializó e imputó cargos a varios jueces, incluido a Ricardo Estrada Morales por supuestos actos de corrupción.



(Lea: Consejo de Estado suspende al rector de la Universidad Militar: las razones)

El fiscal, al pedir que este fuera enviado a la cárcel, expuso que este tenía varios problemas de salud, que tenía 63 años y se le quebró la voz en la diligencia, pidió una pausa y aseguró que, aunque no era fácil ser insensible ante el drama humano, él hacía su labor.



Según el fiscal quien fue el que denunció a Montaña, quien era el abogado de las víctimas de ese caso, este le dijo que lo iba a ‘boletear’ en medios y, además, le dijo. “estúpido, payaso, vos siempre sos un payaso, detesto la estupidez, esto que hiciste es un teatro. Es una pantomima lo que dijiste, un falso positivo, no me coacciones, me estás amenazando, me estás intimidando”.



Al día siguiente, Montaña escribió en Twitter (ahora X): “Juez de Garantías dejó en libertad a 3 jueces y 2 señores, capturados en Cali, en espectacular operativo dirigido por la @FiscaliaCol ante el tribunal. No le funcionó al fiscal, dirigente de Asonal, la payasada de llorar ante el juez para pedir injustas medidas de aseguramiento”.



(Lea: Estado debe garantizar que los reclusos trabajen en prisión: Corte Constitucional)



Y luego dijo: “Señor fiscal Néstor Humberto Martínez @FiscaliaCol, respetuosamente le solicito ordene revisar salud mental del fiscal 3 delegado ante el Tribunal de Cali, quien llora ante de solicitar medidas de aseguramiento y luego asume el papel del peor inquisidor”.

El 24 de agosto de 2022 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle sancionó en primera instancia al abogado Montaña por haber usado expresiones en contra de la dignidad del Fiscal Restrepo luego que este tuviera “un momento de sensibilidad que lo llevó al llanto, motivo por el cual el señor abogado, de una manera desproporcionada se salió de la esfera de su deber de observar mesura, consideración, ponderación y respeto por la dignidad del señor Fiscal”.



(Lea: Niegan demanda contra elección de Juan Carlos Cortés como magistrado de la Corte)



Esa decisión dijo que las palabras del abogado tuvieron la potencia de ofender, agraviar y mancillar la dignidad personal y funcional del Fiscal quien, dijo en el proceso, que luego fue objeto de burlas por parte de las personas que frecuentan la administración de justicia. El caso fue apelado y llegó a la Comisión Nacional de Disciplina.

El deber de respeto entre las partes incluye las redes

Respeto entre las partes de un proceso no se limita a un entorno físico como una sala de audiencias, ni se exige sólo en desarrollo de una audiencia, pues abarca lo digital y las redes sociales FACEBOOK

TWITTER

Con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro y en decisión conocida por EL TIEMPO, la Comisión ratificó la sanción de no ejercer la profesión por cuatro meses en contra de Montaña al indicar que es evidente que este “injurió y acusó temerariamente” al fiscal Restrepo.



“(…) Montaña actuaba como abogado de la defensa, y por ende, le era exigible el deber descrito en el artículo 28 numeral 7 de la Ley 1123 de 2007 de observar mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión, independientemente del entorno en que se encontrara el investigado, pues dicho deber aplica independientemente del escenario en el que se encuentre el profesional del derecho, no se limita a un entorno físico como una sala de audiencias o una sede judicial, ni se exige sólo en desarrollo de una audiencia o diligencia, pues el mismo subsiste siempre que se trate de personas que ‘intervengan en los asuntos de su profesión’, y abarca todos los escenarios, incluido el digital, concretamente el de las redes sociales”, dice el fallo.



Montaña quien fue fiscal y fue precandidato para la Alcaldía de Cali por el Pacto Histórico aseguró en la apelación del caso y en el proceso que lo que hizo fue ampararse en la libertad de expresión y que no podía guardar “silencio cobarde” ni mentir. Además, dijo que no se puede promover la sumisión de abogados en audiencias y señaló que la sanción “sienta un precedente de censura” y de violación a la libertad de expresión.

Según la Comisión Nacional, sus argumentos no son válidos para levantar la sanción porque Montaña además actuó en contravía del secreto profesional, revelando una conversación privada con su cliente, y “trató de payaso al Fiscal, así lo sostuvo, y posteriormente replicó el mismo insulto en redes sociales”.



“Más allá de la forma en que el fiscal José Fredy Restrepo tuvo conocimiento de lo conversado entre el abogado y su cliente, sea porque un funcionario del CTI escuchó la conversación en la que al parecer lo iban a ‘boletear’ en redes sociales, lo cierto es que al ser cuestionado el disciplinable por el Fiscal, este reprodujo lo que afirma hacía parte de lo hablado en privado, es decir, le hizo saber al funcionario que se estaba refiriendo a él como un “payaso”, y que hacía “payasadas” por llorar al solicitar una medida de aseguramiento, también lo acusó de elaborar un falso positivo en su contra, y luego el abogado fue insistente en su injuria, al trasladar la discusión al plano público, reiterando los irrespetos en la red social Twitter”, dice el fallo.

Ante el argumento de posible censura que expuso Montaña, la Comisión dijo que los irrespetos y la acusación temeraria por la que se le sancionó tuvieron su origen en la actividad profesional del investigado en una audiencia, que luego se trasladaron a Twitter en donde se dijo que debía revisarse la salud mental del fiscal.



“Es decir, el Tweet estuvo relacionado con su intervención como abogado defensor en dicha diligencia de solicitud medida de aseguramiento, sin que pueda pretender el apelante desligarse de la responsabilidad que le asiste, señalando que el mismo se dio después de la diligencia y que obedeció a una protesta por fuera de un asunto profesional”, dice el fallo.

Llamado de atención para los abogados

Además, se indicó que Montaña le dijo payaso al fiscal “a manera de insulto o burla sobre su intervención en la solicitud de medida de aseguramiento, quiso decirle que el hecho de que llorara o de que se le quebrara la voz era una payasada, denotando per se una falta de respeto hacia el Fiscal del caso en el que había intervenido”.



“Debe llamarse la atención a los profesionales del derecho que utilizan muchas veces las redes sociales para expresar opiniones sobre asuntos relacionados con su ejercicio profesional, para que en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión respeten siempre los derechos fundamentales de los demás, y observar mesura, respeto en sus relaciones con las personas que intervengan en sus asuntos profesionales, pues más allá de la sanción disciplinaria para este tipo de conductas, lo que debe adelantarse es una labor pedagógica que propenda por el respeto de los derechos fundamentales en las redes sociales”, dijo la Comisión.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia