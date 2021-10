Niegan demanda contra elección de magistrados de la Comisión de Disciplina

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pedía tumbar la elección de los siete magistrados y magistradas que confirman la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



La demanda presentada por el abogado Ramiro Basili Colmenares pedía anular la elección de los magistrados Magda Victoria Acosta Walteros, Juan Carlos Granados Becerra, Mauricio Fernando Rodríguez, Diana Marina Vélez Vásquez, Alfonso Cajiao Cabrera, Carlos Arturo Ramírez Vásquez y Julio Andrés Sampedro Arrubla.



Según su exposición, el proceso de elaboración de ternas por parte de la Presidencia y el Consejo Superior de la Judicatura, así como el posterior nombramiento de los magistrados por el Congreso no fue transparente, pero sí a ‘dedo’, sin tener en cuenta el mérito y con una convocatoria pública “amañada”.



La Sección Quinta, al estudiar el recurso, señaló que tales afirmaciones no son ciertas y que el proceso no tuvo ninguna irregularidad, ni vulneró la separación de poderes como alegaba el demandante.



“La Sala estima que el hecho de que en la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial intervengan las tres ramas del poder público, contrario a lo indicado por el demandante, corresponde al principio de pesos y contrapesos que soporta el principio de la separación del poder del Estado”, dice la decisión en poder de EL TIEMPO.



Sobre la supuesta falta de un concurso de méritos y una convocatoria pública, el Consejo de Estado dijo que al proceso de selección de los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial no le aplica el procedimiento que fijado en el artículo 125 de la Constitución para otros cargos.



Además, indicó que el demandante estaba confundiendo ambos asuntos y precisó que la convocatoria tiene un margen de discrecionalidad que no le permite a terceros interponer recursos como sí se permite en los concursos de méritos.



“En este caso, las convocatorias efectuadas por el presidente de la República y el Consejo Superior de la Judicatura contenidas en Acuerdo PCSJA20-11633 del 30 de septiembre de 2020 y el Decreto 1323 de 1 de octubre de 2020, no establecieron la oportunidad de controvertir los actos mediante los cuales se seleccionaban entre todos los aspirantes, (lo cual) se desprende del margen de discrecionalidad con el que cuenta para tal efecto, reconocido por la misma Constitución”, dice el fallo.



El Consejo de Estado también señaló que en este caso no se vulneró tampoco el principio del mérito en la conformación de las ternas y que las mismas no fueron arbitrarias, un caprichosas, pues se cumplieron con los criterios que exige la Constitución y se hizo el proceso con imparcialidad e integridad.



“La Sala encuentra que las convocatorias efectuadas por las dos autoridades buscaron desde su publicación que en la conformación de las ternas se verificara el cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar el cargo y las calidades personales, profesionales y comportamentales necesarias para desempeñarse de manera transparente, objetiva, idónea y suficiente como magistrados de alta corte”, dice el fallo de única instancia.



