En entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés Sampedro, hace un balance de la puesta en marcha de esta corporación judicial que inició labores en enero y que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la investigación de abogados, jueces y empleados de la Rama Judicial por asuntos disciplinarios.



Habla sobre la reforma a la justicia y revela un trabajo conjunto con la Superintendencia de Salud para casos de jueces que decretan embargos del sistema de salud, a pesar de que esto no es posible.



Hoy tenemos un total de 7.759 procesos. 4.336 corresponden a casos disciplinarios adelantados en contra de abogados, 3.211 contra funcionarios judiciales, 96 en contra de auxiliares de la justicia FACEBOOK

La Comisión de Disciplina Judicial entró a funcionar en enero, ¿qué balance hace?



Los siete magistrados que conformamos la Comisión estamos muy satisfechos con el trabajo que se logró hacer. Hemos estado poniendo la casa en orden, posicionado institucionalmente a la Corporación, en una nueva imagen renovada de credibilidad y buscando la confianza de la ciudadanía en la jurisdicción disciplinaria.



¿Qué dificultades persisten?



La Corporación fue creada en 2015 pero solo entró a funcionar a partir del 13 de enero de este año. Eso generó un problema porque el Acto Legislativo que la creó no dio la estructura orgánica que se requería. Seguimos funcionando con los recursos y la estructura de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura pero con los desafíos de una corporación judicial independiente. Tuvimos una nómina de descongestión que permitió trabajar adecuadamente, pero las dificultades persisten. Hemos tenido un apoyo irrestricto del presidente Iván Duque para poder tener los recursos para funcionar y esperamos que el año entrante, con esos recursos, podamos hacer una estructura más adecuada.



¿Cuál es el balance en términos de procesos?



En estos meses hemos llevado a cabo 77 salas plenas de las cuales 39 han sido ordinarias y 34 extraordinarias. Logramos sacar la mayor parte de procesos que teníamos pendientes para que no prescribieran. Recibimos 5.394 procesos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, a 31 de octubre de 2021, se habían repartido adicionalmente 2.365 procesos. Hoy tenemos un total de 7.759 procesos. De esos procesos, 4.336 corresponden a casos disciplinarios adelantados en contra de abogados, 3.211 contra funcionarios judiciales, 96 en contra de auxiliares de la justicia, 52 contra jueces de paz y 64 a otros asuntos.



De fondo, ¿qué temas han tratado?



Hemos tenido muchos procesos en donde los abogados se aprovechan de personas que tienen especial protección, como quienes están reclamando sus prestaciones, y terminan engañándolas y se quedan con lo recuperan en esos procesos. Hay abogados que tienden a quedarse con los resultados de los procesos y terminan sancionados. En cuanto a jueces, hemos encontrado casos en los que, por ejemplo, se han dejado en libertad personas cuando esto no correspondía.

Hemos descubierto que en muchas regiones del país se están embargando los dineros de la salud -que no son susceptibles de embargo-, causando un gran perjuicio FACEBOOK

¿Hay algún caso que llame la atención?



Estamos trabajando articuladamente con la Superintendencia de Salud en este momento para estructurar un macrocaso en temas de los dineros de la salud. Hemos descubierto que en muchas regiones del país se están embargando esos dineros -que no son susceptibles de embargo- y causando un gran perjuicio a la gente que tiene que acudir al sistema de salud.



Se refiere a las decisiones judiciales que decretan esos embargos. ¿Tienen muchos procesos contra jueces por ello?



Hemos estado estudiando los procesos que están documentados para actuar lo más pronto posible y de forma eficiente frente a esa situación.



¿Cómo será el trabajo con la Supersalud?



La relación es una articulación en temas de investigación para documentar los procesos, en temas de recolección de las pruebas para poder tener los elementos adecuados que nos permita a la Comisión tomar las decisiones más efectivas frente al tema.



Los casos que comenta tienen de trasfondo a la corrupción...



En Colombia tenemos un desafío importante para trabajar en la formación de abogados. Ya sea que vayan a ejercer al derecho como litigantes o que opten por el camino de la judicatura como jueces, fiscales o empleados de la Rama Judicial. Hay que trabajar con las universidades en la mejor formación de los abogados, para que quiénes lleguen a la judicatura sean personas honestas, de principios éticos y fundamento para una mejor administración de justicia.

Hay que trabajar con las universidades en la mejor formación de los abogados, para que quiénes lleguen a la judicatura sean personas honestas y de principios éticos FACEBOOK

¿Qué elementos de la reforma a la justicia aprobada son vitales para la Comisión?



Todos los artículos que se aprobaron en relación con la Comisión pero, particularmente, allí existe la posibilidad de que la Comisión pueda dividirse en subsalas para poder enfrentar lo que se viene a partir de marzo: un nuevo código disciplinario que exige un trabajo en temas de oralidad y garantizar la doble conformidad y la segunda instancia en procesos que hoy son de única instancia. Y, hay un tercer tema, el poder preferente que permite a la Comisión tener mayor y más presencia institucional en las regiones a través de asumir casos directamente nosotros, incluso de oficio, en temas de trascendencia para el país.



La reforma está en revisión en la Corte Constitucional y ya la Judicatura pidió tumbarla. ¿Está en riesgo?



Como presidente de la Corporación presenté un documento a la Corte Constitucional pidiéndole que apruebe la reforma y que ratifique lo que está allí. Ese es el llamado que hago. Nosotros tuvimos oportunidad de participar de los diferentes debates que el Congreso hizo y creo que es una reforma que si bien no soluciona todos los problemas del país en materia de justicia, es importante para el sector y para la administración de justicia



Si se cae la reforma, ¿la Comisión puede garantizar la doble instancia?



Tenemos instrumentos para poder actuar frente a la entrada en vigencia del nuevo código. Lo que pasa es que la reforma nos da elementos para poder trabajar de forma más eficiente, pero, si no existiera, tendremos que seguir y hacer frente al tema. Nosotros recibimos en segunda instancia los procesos disciplinarios contra empleados de la Rama y tenemos unos de única instancia contra los magistrados de tribunales. Allí tendríamos que garantizar la doble instancia y la doble conformidad dividiendo la sala.



¿Que otro reto tiene la Comisión?



Hemos firmado un convenio con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para ser el punto focal en Colombia en temas de formación en ética judicial. Eso va a permitir llevar una formación integral que ya tiene montada las Naciones Unidas a todas las seccionales del país y fortalecer la formación ética de nuestros propios funcionarios. Uno de los objetivos que nos hemos fijado es regionalizar la jurisdicción disciplinaria, poder tener presencia hasta el último rincón del país.



¿Cómo les ha ido con la virtualidad?

La justicia digital y el proyecto de expediente digital que lidera el Consejo Superior son de la mayor importancia. La virtualidad llegó para quedarse, por supuesto no en todas y cada una de las actuaciones que tenemos, pues en unas es importante la presencialidad con las audiencias de juzgamiento, por lo que se puede percibir sobre el manejo de la prueba y su inmediación. Pero hay una cantidad de diligencias que se puede surtir a través de la tecnología y que aceleran enormemente el proceso.

