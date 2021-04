Comisión de Disciplina investiga a magistrados por sanción leve a juez

Vuelve a dar de qué hablar el polémico caso del juez que hizo más de 20 aplazamientos y dilató por 7 años el proceso contra el exalcalde de Soacha José Ernesto Martínez Tarquino.



Esta vez, por una investigación de oficio que abrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra dos de sus magistrados, de la seccional Cundinamarca, que fueron encargados de sancionar al juez por su actuación irregular.



Se trata de los togados Jesús Antonio Silva Urriago y Martha Patricia Villamil Salazar, quienes, según la Comisión Nacional, le impusieron una sanción muy ligera a Sandro José Araujo Liñán, juez segundo penal del circuito de Soacha.



La primera instancia sancionó a Araujo Liñán por cuatro meses, y aunque en la segunda instancia el alto tribunal confirmó esta

sentencia, dado que no es posible agravarla, sí llamó la atención a los magistrados de la seccional al considerar que la sanción fue muy leve a pesar de que “en el material probatorio obrante en el plenario, se encontraba demostrado, el grave daño social de la conducta, la afectación de los derechos fundamentales y el conocimiento de la ilicitud del actuar por parte del investigado”.



Araujo Liñán fue investigado disciplinariamente por dilatar durante siete años y aplazar, en más de 20 ocasiones, la realización de la audiencia preparatoria contra el exalcalde Martínez Tarquino por los delitos de celebración de contrato sin requisitos legales, interés indebido en el mismo y peculado por apropiación.



