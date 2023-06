La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tendrá, de ahora en adelante, una silla en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que es un espacio en el que se sientan los presidentes de las Altas Cortes, el Fiscal y un representante de los empleados, para discutir temas centrales y transversales para todas las jurisdicciones.



Así quedo establecido luego de que la Corte Constitucional se pronunció sobre la última reforma a justicia aprobada por el Congreso, que es un proyecto de Ley Estatutaria que deberá pasar a sanción por parte del presidente Gustavo Petro.



EL TIEMPO le explica los principales ajustes al funcionamiento de la Comisión que se encarga de disciplinar a jueces y abogados en el país.

Por un lado, se avaló su ingreso a la Comisión Interinstitucional a la que, desde su creación hace dos años, solo había asistido como invitada. La Comisión de Disciplina, cabe recordar, reemplazó a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura y fue creada por una reforma constitucional.



En diálogo con EL TIEMPO, Magda Acosta, presidenta de la Comisión, celebró esta decisión.



"Es un gran cambio porque vamos a estar participando activamente en las decisiones de la Rama Judicial, que es para lo que se crea la Comisión Interinstitucional", dijo.

¿No son una jurisdicción disciplinaria?

De otro lado, la Corte Constitucional le hizo una precisión a la Comisión para decir que esta ejerce jurisdicción disciplinaria por cuanto puede decir o declarar el derecho en el campo disciplinario.



"Sin embargo, no constituye una organización jurisdiccional disciplinaria. En consecuencia, se reitera, tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como las comisiones seccionales de disciplina judicial, ejercen jurisdicción en el sentido funcional, pero no son una jurisdicción disciplinaria", señaló la decisión.



Este tema, aunque es técnico, es importante y se remonta a la creación misma de la Comisión Nacional de Disciplina para reemplazar a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura. Esto implicó que se tramitó una reforma constitucional que dispuso la creación de la entidad, pero no se ha tramitado ninguna ley que desarrolle su estructura.



Acosta indicó que, en su criterio, es necesario expedir una reforma exclusivamente sobre la Comisión de Disciplina: "Esto nos lleva a que tenemos que expedir un acto legislativo donde se señale que somos la jurisdicción disciplinaria, que estamos integrados por comisión nacional, por comisiones seccionales y eventualmente por juzgados y que, además, tenemos iniciativa legislativa y un fuero".

La posesionaron los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial. Foto: Presidencia

Se cayó el poder preferente

Vamos a tener que definir otras vías para poder investigar estos procesos en seccionales en donde vemos que realmente no se ejercer con la prontitud y la eficiencia que nosotros esperamos FACEBOOK

De otro lado, la decisión de la Corte Constitucional le quitó a la Comisión de Disciplina una herramienta que es clave para anticiparse a posibles irregularidades: la posibilidad de quitarle un proceso a una comisión seccional en cualquier lugar del país.



La Corte "concluyó que la posibilidad de que ese órgano asuma procesos disciplinarios que conocen las comisiones seccionales de disciplina judicial –bajo los criterios de trascendencia del asunto, necesidad de salvaguardar principios disciplinarios y de la administración de justicia y por solicitud de un órgano de control o de una comisión permanente del Congreso– vulnera la garantía del juez natural".



La presidenta de la Comisión le dijo a EL TIEMPO que este tema es una pérdida pues, de hecho, este año ya lo usó para quitarle a la Seccional del Altántico casos relacionados con actos de corrupción.



"Vamos a tener que definir otras vías para poder investigar estos procesos en seccionales en donde vemos que realmente no se ejercer con la prontitud y la eficiencia que nosotros esperamos. Yo sí creo que es una perdida importante para la Comisión Nacional", apuntó.

Tendrán funciones de policía judicial

La decisión de la Corte Constitucional, de otro lado, avaló temas procesales para la Comisión como el hecho de que podrá tener funciones de Policía Judicial.



"Eso es muy importante en materia de investigación disciplinaria porque hasta entonces las funciones las tenían otras entidades y nosotros lo que hacíamos era oficiar a ellos para que nos apoyaran. Ahora queda ratificado que la Comision tiene funciones de policía judicial", explicó la magistrada Acosta.

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

