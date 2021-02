Por beneficiar a narco, destituyen e inhabilitan a juez en Caquetá

En segunda instancia, la recién conformada Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó sancionar a un juez que con su actuar habría beneficiado irregularmente a un narcotraficante.

Se trata del juez de Caquetá Oscar Enrique Aguirre Perdomo, quien fue hallado disciplinariamente responsable por darle prisión domiciliaria a un hombre que había sido condenado por transportar y comercializar 412 kilos de clorhidrato de cocaína.



Este juez ya había sido sancionado en un primer momento por la Sala Disciplinaria Seccional de Caquetá, pero presentó una apelación alegando que en su actuación no hubo dolo.

No obstante, para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no es de recibo lo que dijo el juez, puesto que el reproche que se le hizo no es si lo hizo con intención o no, sino que, contrario a lo establecido en la ley penal, concedió un beneficio a quien no era viable otorgársele.



En la sentencia, cuyo ponente fue Julio Andrés Sampedro Arrubla, la Comisión determinó que el juez disciplinado no debió haber aplicado el principio de favorabilidad en favor del sentenciado y que “desconoció abiertamente el deber establecido en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, toda vez que los artículos 38 G y 68 A del Código Penal no son contradictorias y exceptúan el otorgamiento del beneficio prisión domiciliaria a quienes hayan sido condenados por delitos de narcotráfico”, según se lee en el fallo.

