Gustavo Malo recusa a magistrado al que le había ofrecido trabajo

En el inicio de juicio contra el exmagistrado de la Sala Penal de la corte Suprema Gustavo Malo, el exfuncionario recusó a los tres magistrados de la Sala de Juzgamiento en primera instancia que llevan su caso porque considera que “en ese Tribunal no tiene garantías”.



La primera recusación se dio contra el magistrado Jorge Emilio Caldas porque, según Malo, él le había ofrecido en el 2017 hacer parte de sus magistrados auxiliares, momento en el que le había contado las razones por las que había sacado de su despacho a Camilo Andrés Ruiz, y le ofreció su cargo.

Malo dijo que a finales de marzo del 2017 conoció que Camilo Andrés Ruiz, quien en la época era magistrado auxiliar de su despacho, “se había reunido con personas investigadas por la Sala de Casación Penal en un restaurante”.



Una de las personas con las que Ruiz se reunió fue Otto Bula, contra quien su despacho adelantaba una investigación preliminar que estaba en cabeza, precisamente, del magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz. En esa reunión, dice Malo, al parecer también estuvo Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías.



Según Malo, ante los comentarios que le llegaron sobre la reunión de su auxiliar con Bula, hizo averiguaciones y le preguntó a Ruiz sobre los hechos. “Negó que se hubiera reunido con tales personas, reconociendo que sólo llegó al sitio indicado y que se limitó a saludar a los que allí se encontraban, y que luego se retiró a una mesa aparte”.



Malo dijo en su recusación que esos hechos lo llevaron “a prescindir de los servicios de Ruiz” y le pidió su renuncia. Luego, según Malo, pensó en reemplazarlo con Jorge Emilio Caldas Vera para que fuera su magistrado auxiliar.



“Lo contacté manifestándole que quería conversar con él sobre un asunto de interés, poniéndonos de acuerdo sobre el sitio y la fecha”, aseguró Malo. Luego contó que se reunió con Caldas Vera en abril del 2017 en un restaurante francés, ubicado sobre la carrera octava, compartiendo un almuerzo en el que “puse bajo su conocimiento los hechos mencionados, y la situación que me llevó a perder la confianza en Camilo Andrés Ruiz”, así como su intención de que Caldas fuera su magistrado auxiliar.



Según Malo, Caldas le manifestó que “para él era un honor”, y .le pidió unos días de espera para hablar con el Procurador General, ya que por esa época era procurador delegado ante la Corte.



El exmagistrado Malo asegura que en su momento le dijo a Caldas lo que sentía al desvincular a Ruiz, “refiriéndome a que había sido su profesor en materia de derecho penal, hasta el punto en que había sido mi judicante en el Tribunal Superior de Cartagena”.



Malo afirmó que Camilo Andrés Ruiz fue su judicante por varios años y que sentía admiración y aprecio por él, pero que pese a eso “al ver comprometida la buena imagen de mi despacho no dudé en prescindir de sus servicios, y así se lo hice saber a la Sala Penal, y a los colaboradores de mi despachos”. También insistió en que ese momento les hizo énfasis en que “si llegaba a tener conocimiento de que uno de ellos había tenido el mismo comportamiento, los desvincularía”, dijo Malo.

Al pasar los días, contó Malo, Caldas lo visitó en su despacho y le pidió que lo esperara un mes más, algo que Malo aceptó. Tras ese mes, Caldas volvió a su despacho hablándole que su jefe le había pedido que lo apoyara con unas investigaciones bajo su cargo, por lo que su situación administrativa seguía sin definirse y le pidió dos meses más de espera.



Luego, en julio del 2017, Caldas le manifestó -según Malo- que seguía en la misma condición, y le pidió un tiempo más de espera para poder ser su magistrado auxiliar. “Todo esto pasó antes de agosto del 2017, cuando se conoció la grabación de la DEA”.



Esa es la grabación que destapó el denominado ‘Cartel de la Toga’, y en la que participaron el exgobernador Alejandro Lyons, el abogado Luis Pinilla y Luis Gustavo Moreno, procesados por el caso de corrupción.



Malo aseguró, entonces, que recusa al magistrado Caldas porque cuando se resolvió su situación jurídica -la que hoy lo mantiene detenido- se tuvo en cuenta la amistad de Malo con Camilo Andrés Ruiz. “Quien hizo parte de la respectiva Sala y suscribió la decisión debió declararse impedido para conocer un punto neurálgico al que se le dio importancia, pero en desmedro de mis intereses”, aseguró Malo.



El exmagistrado dice que Caldas debió separarse del juicio, porque “tiene interés en mi proceso porque conoció de mi parte lo relacionado con Camilo Ruiz, situación en la que no ha querido publicitar que él sabía las razones reales por las que le solicité la renuncia a Camilo Ruiz”.

Según Malo, era imperativo que en su proceso judicial Caldas Vera “diera a conocer que se reunió tres veces conmigo, dos veces en mi despacho y una tercera en un restaurante, y que por la armonía que había entre los dos me atreví a contarle los problemas que había tenido con Camilo Ruiz”.



“Si el magistrado Caldas Vera conocía las razones que le invoqué, lo mínimo que se esperaba era que se apartara de la providencia con la que se me resolvió la situación jurídica, porque lo que dicen en las páginas frente a Camilo Ruiz es contrario a la realidad”, afirma Malo.



Así, agregó en que no hay “credibilidad ni garantía” en que Caldas sea su juzgador porque participó de una providencia en la que se dice lo contrario a lo que supuestamente Malo le contó hace dos años, por lo que “exhortó a Caldas Vera a que diga la verdad”.



“Si en mi despacho se hubieran dado asuntos turbios, si se hubiera presentado alguna corrupción en torno al tema que nos concita, desde luego que yo no le hubiera ofrecido el cargo a Jorge Emilio Caldas, y lo hice precisamente conociendo su honestidad y el buen juicio, durante el buen tiempo en que lo conocía, y aunque no tenía amistad con él, me parecían muy juiciosas sus actuaciones cuando fue procurador judicial ante la Corte”, aseguró el exmagistrado Malo.



Como prueba de su recusación, Malo aportó ante la Corte las conversaciones que tuvo con Caldas por WhatsApp en la época de los hechos. Uno de esos chats es del 24 de agosto del 2017 en el que Caldas Vera le dice “Buenos días, doctor Malo, estoy atento a su llamado, o si puede, me gustaría invitarlo a almorzar”.



Ahora, Jorge Emilio Caldas deberá definir si acepta o no la recusación. La audiencia queda suspendida hasta el martes 16 de julio.



Posteriormente Antonio Luis González, abogado de Gustavo Malo, recusó a los otros dos magistrados que llevan el juicio contra su cliente porque consideró que resolvieron en tiempo récord una petición que les había hecho para que se incluyeran unas pruebas en el juicio, negándole esa solicitud.



Según González, en la audiencia pasada los magistrados decretaron unas pruebas de oficio que “desequilibran el ejercicio de una defensa ecuánime”, por lo que pidió unas contrapruebas.



Los magistrados le negaron esa petición a González manifestando que era una maniobra dilatoria de la defensa de Malo. “Esto me deja claro que el doctor Gustavo Malo Fernández no tiene garantías en este tribunal”, dijo González.

