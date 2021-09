Colombia sí tendrá que devolver 19,1 millones de dólares a minera Glencore

Aunque Colombia había pedido anular una decisión de un tribunal internacional que le ordenaba devolver a la minera Glecore 19,1 millones de dólares, que la empresa había tenido que pagar por una sanción de la Contraloría, el país acaba de ser notificado de que su solicitud de anulación no prosperó.



Según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representaba a Colombia en este pleito, un comité ad hoc de anulación (conformado por tres miembros) bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), decidió no anular el laudo dictado el 27 de agosto de 2019, que condena a Colombia a devolver 19,1 millones de dólares, más intereses, a Prodeco, filial en el país de Glencore.



Esa decisión de 2019 se dio en medio de una demanda que había instalado la compañía contra Colombia por más de 600 millones de dólares. Aunque hace dos años el Ciadi no condenó a Colombia a esas pretensiones, sí dijo que el Estado debía devolver el dinero pagado por Prodeco en razón de un fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República en enero de 2016.



"Pese a que con la decisión del Ciadi del 27 de agosto de 2019 se redujo en un 97 por ciento las pretensiones económicas reclamadas por Glencore, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la firma Dechert LLP., encargados de la defensa en este caso, solicitaron al Ciadi la constitución de un comité ad hoc de anulación para que anulara el laudo que ordena a Colombia la devolución de los 19,1 millones de dólares", expuso la Agencia.



La entidad también recordó que se había pedido anular el laudo porque "el Tribunal quebrantó de manera grave varias normas de procedimiento al desconocer pruebas relacionadas con las actuaciones engañosas de Glencore–Prodeco para obtener el Otrosí n°. 8 en beneficio propio y en detrimento de la Nación. Así mismo, el Tribunal inadmitió documentos que demostraban actuaciones indebidas de Glencore–Prodeco".



Esos documentos, agregó la Andje, habían sido enviados a la Agencia por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



Por estos hechos, recordó la entidad, la Fiscalía le imputó cargos a dos exfuncionarios de Ingeominas por interés indebido en la celebración de contratos, en relación con sus actuaciones para lograr la firma del Otrosí n°. 8.



Si bien no se anuló el laudo, la Andje destacó que el Comité Ad Hoc del Ciadi, en su análisis, acogió la posición de Colombia según la cual la Agencia puede coordinarse con diferentes entidades del Estado, tales como la SIC, para apoyar la defensa del Estado en los arbitrajes.



"La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado respeta y reconoce las facultades de las instancias internacionales y está convencida del uso de mecanismos alternos de solución de controversias que resuelvan con mayor prontitud los casos. La decisión del Tribunal de inadmitir ciertas pruebas obtenidas por Colombia que demostraban la ilegalidad en la suscripción del Otrosí No. 8, sin embargo, implicó la violación del derecho al debido proceso de Colombia, como Estado demandado, lo que justificaba la anulación del laudo", concluyó la Agencia.

