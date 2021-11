Colombia pidió a la CIDH devolver 218 casos relacionados con el conflicto

Hace unas semanas, Colombia llegó a un acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) que implicó salir del examen preliminar que desde 2004 tenía ese organismo sobre el país. En el acuerdo, la Corte reconoció que Colombia avanza en la resolución de los casos, relacionados con el conflicto, que tenía en observación, así como el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en todo esto.



En el mismo sentido, Colombia le pidió hace meses, mediante un documento enviado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que devuelva más de 200 casos que han llegado a esa instancia, que, al igual que la CPI, actúa de manera subsidiaria.

En el recurso reservado, enviado en septiembre y sobre el cual la Agencia no ha recibido respuesta, se señala que de los 774 casos contra Colombia en la CIDH, el 55 por ciento del portafolio, es decir 425 denuncias, corresponde a casos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado.



“De estas, 218 tienen vocación para entrar a la JEP, dado que los presuntos responsables son miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de la Fuerza Pública”, se lee en el documento, que añade que de esos 218 casos, 82 coinciden con los asuntos de los macrocasos que esta jurisdicción ya abrió.



En otro documento, que la Andje envió en octubre a la Comisión, se especifica que de esos 82 casos –8 casos coinciden con más de dos macrocasos– que están haciendo trámite en la CIDH y que coinciden con investigaciones de la JEP, ocho son por secuestros de las Farc; uno, por la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), 53 tienen que ver con ‘falsos positivos’ cometidos por la Fuerza Pública, 10 son por la situación territorial de Urabá, uno es por reclutamiento de menores de edad y 17 tienen que ver con el exterminio de la UP.



La petición que hizo el Estado se fundamenta, como lo expusieron al organismo internacional, en que la Jurisdicción Especial para la Paz “es un nuevo recurso sobreviniente, adecuado y efectivo, que debe ser agotado de manera previa al conocimiento de cualquier otro órgano internacional”, se lee en el recurso que envió la Andje a esa entidad, que señala del mismo modo que la JEP es adecuada para “lograr el esclarecimiento de los hechos, judicializar a los máximos responsables sobre las conductas punitivas que tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado y subsanar las violaciones a la CADH (Convención Americana de los Derechos Humanos) alegadas en cada caso concreto”.



En el documento, la Andje incluso cita pronunciamientos de la propia CIDH, que ha dicho que “en un proceso de búsqueda de la paz, pueden utilizarse instrumentos de justicia transicional que tienen características propias para lograr tal objeto”, lo cual, a ojos de la entidad nacional, es de suma importancia.



A partir de ese y otros pronunciamientos, el Estado señala que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) han avalado la implementación de la justicia transicional para subsanar las situaciones estructurales que dieron lugar al conflicto armado interno de Colombia.



Por último, el documento, firmado por Camilo Gómez, director de la Andje, dice que si los organismos del SIDH asumen los asuntos que están dentro del compás de la JEP, “impactarían negativamente los derechos a la verdad y acceso a la justicia de las víctimas”.



Colombia también pide devolver otros casos

En otras ocasiones, el Estado le ha pedido al SIDH dejar de tramitar casos sobre temas como glifosato, extinción de dominio y pensiones convencionales.



En la actualidad, ante la CIDH se tramitan 7 denuncias internacionales que buscan una reparación del Estado por extinción de dominio, frente a las cuales el país argumenta que ha obrado dentro de la legalidad.



Del mismo modo, la Comisión estudia una petición y dos casos por presuntos daños por la aspersión aérea con glifosato. Al respecto, Colombia defiende que en esos casos no hay “evidencia concreta que demuestre la existencia de un nexo causal entre el uso de glifosato y afectaciones al medioambiente o salud humana”.



Y sobre las pensiones extralegales, en la CIDH hay 3 peticiones de trabajadores de empresas que pactaron derechos laborales en convenciones colectivas de trabajo, pero el acto legislativo 01 de 2005 tumbó las pensiones convencionales. Colombia ha insistido en que esa norma desarrolla las obligaciones del Estado sobre la implementación de un sistema pensional fiscalmente sostenible, con accesibilidad frente a las poblaciones más pobres y vulnerables.

