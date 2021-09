Corte seguirá la otra semana debate sobre futuro de la Colombia Humana

La Sala Plena de la Corte Constitucional no llegó este jueves a un consenso en el estudio de la tutela que busca que se le otorgue la personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como Colombia Humana.



En ese sentido, la discusión seguirá la otra semana.



La Sala estudia la ponencia del magistrado Alejandro Linares que pide hacer dicho reconocimiento y revocar unas decisiones del Consejo Nacional Electoral que negó el pedido del movimiento político bajo el amparo del Estatuto de Oposición. EL TIEMPO estableció que hay una fuerte discusión en la Sala al respecto.



El CNE argumentó en diciembre de 2018 que la ley exige como requisito haber participado en unas elecciones al Congreso y alcanzar el 3 por ciento del total de los votos en dichos comicios. Y que, Colombia Humana no ha participado en elecciones semejantes (solo en presidenciales), dado que solo apareció su logo en las candidaturas inscritas por la lista de la decencia, una coalición del Partido Alianza Social Independiente, ASI, el Partido Unión Patriótica, UP y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.



La tutela fue negada en dos instancias. El Consejo de Estado dijo que la exigencia de haber alcanzado un umbral de representación en el Congreso para que se pueda obtener el reconocimiento de la personería jurídica, "se encuentra en armonía con la necesidad de garantizar cauces de una mínima significación para la expresión de las distintas fuerzas que emulan por obtener una participación en el máximo órgano de representación democrática".



"No es admisible la pretensión de asimilar la participación del Grupo, en Cámara y Senado, por virtud de la votación alcanzada en el debate electoral adelantado en procura de la Presidencia de la República, órgano que simboliza la unidad nacional, con los requisitos mínimos de participación que al Grupo exige la constitución, en el total de la votación para Senado y Cámara, pues estos son los escenarios en los que se refleja, por antonomasia, la diversidad política de la sociedad plural", dijo el Consejo de Estado.



