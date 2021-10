Empieza a correr el plazo para otorgar personería a Colombia Humana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene diez días calendario, contados desde este martes 12 de octubre de 2021, para otorgar la personería jurídica a Colombia Humana, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en una sentencia.



La razón de ello es que el alto tribunal publicó este lunes el fallo definitivo sobre la decisión que se tomó y anunció el pasado 17 de septiembre por la Sala Plena de la Corte Constitucional.



La decisión dejó sin efecto la Resolución No. 3231 de 2018 proferida por el CNE, que negó la petición que en ese entonces hizo el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, pidiendo tal reconocimiento.



Y ordena al CNE que profiera "una nueva decisión en el término de 10 días calendario contados a partir de la notificación del presente fallo".



Según el fallo, "una vez sea reconocida la personería jurídica del movimiento político Colombia Humana, el nombre y símbolo de dicha organización registrados en el Consejo Nacional Electoral, deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 130 de 1994".



Cabe recordar que en la decisión, la Corte dijo que excepcionalmente y de forma transitoria, para el caso de las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado de la República de marzo de 2022, el CNE deberá inscribir temporalmente los nombres y símbolos originales de Colombia Humana.



Pero, luego de ello, la UP y Colombia Humana, que hoy son un solo movimiento político, "deberán acordar los términos y condiciones de su separación y/o escisión, incluida la regulación de uso del nombre o signo distintivo para las elecciones de 2022, previendo mecanismos que permitan evitar la confusión del electorado".



Igualmente, el "CNE deberá verificar que no se otorguen duplicidad de garantías al mismo partido político, teniendo en cuenta la existencia a la fecha del partido político

Colombia Humana – Unión Patriótica".



El fallo recordó que el senador Petro Urrego -segundo en las elecciones a la presidencia de la República en 2018- contó, naturalmente, con un respaldo ciudadano significativo que superó los 8 millones de votos en los comicios presidenciales, "lo cual, denota la importancia de que la agrupación política a la que pertenece el candidato derrotado cuente con personería jurídica".



Lo anterior, dijo la Corte, "pues, sin duda, sus programas de gobierno representan un contenido ideológico y programático que fue objeto de ese significativo apoyo ciudadano, reflejado en la adopción de los estatutos del movimiento político".



"En tal sentido, se hace imperativo que, en el marco de un Estado pluralista, el segundo en votación a las elecciones presidenciales a quien naturalmente corresponde ejercer oposición, acceda a las garantías y derechos derivados de la misma, incluyendo aquellas propias de la Ley Estatutaria 1909 de 2018".



La Sala Plena consideró que garantizar, en estas condiciones, "el ejercicio del derecho fundamental a la oposición política es la interpretación que más se ajusta a la finalidad de consolidar nuevas fuerzas políticas en el escenario electoral, y que garantiza en la práctica la garantía del derecho fundamental a la oposición política a quien naturalmente corresponde ejercerlo".



