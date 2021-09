Corte Constitucional otorga personería jurídica a la Colombia Humana

Con votación 8-1, la Sala Plena de la Corte Constitucional otorgó personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como Colombia Humana.



La decisión tomada de forma mayoritaria y con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo ordena al Consejo Nacional Electoral otorgar el reconocimiento solicitado por el líder del movimiento político teniendo como argumento el Estatuto de Oposición.



La Corte estudió una tutela que presentó Gustavo Petro en contra de varias decisiones del Consejo Nacional Electoral que negaron el pedido del movimiento político que se presentó formalmente meses después de los comicios presidenciales de 2018 en donde Petro y Ángela María Robledo, su fórmula vicepresidencial, obtuvieron el segundo lugar con más de 8 millones de votos.



Por virtud del Estatuto de Oposición, Petro y Robledo obtuvieron escaños en el Congreso y la respectiva credencial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dicha entidad había negado el reconocimiento señalando que los requisitos implicaban haber participado en unas elecciones al Congreso y alcanzar el 3 por ciento del total de los votos en dichos comicios.



La Sala Plena, tras tres jornadas extensas de discusión, encontró que en los procedimientos se desconocieron las garantías de la oposición teniendo como base el artículo 112 de la Constitución.



En pocas palabras, que al obtener la segunda votación en las elecciones presidenciales -en un proceso democrático y legítimo- y conseguir por esa vía una plaza en el Congreso, sí se le debía otorgar a la Colombia Humana la personería jurídica. Entre otros, porque sería contradictorio que las ideas por las que se obtuvo la segunda plaza en las elecciones presidenciales y una en el Congreso, no pudieran ser desplegadas en el Congreso por el candidato que las represente, en este caso, Gustavo Petro.



Ahora, con esta decisión, un nuevo partido político nacerá en Colombia.



Tras conocerse la decisión, el senador Armando Benedetti que ahora acompaña políticamente a Gustavo Petro, indicó: "la gente cree que una democracia es aquella donde las mayorías se imponen. Ese es un concepto para tontos. La democracia significa que tú les des garantías a las minorías para que algún día sean mayorías dentro del rigor de la ley y la Constitución".



"Era improbable, era poco probable creer que una democracia no le brindaba un partido político a la segunda fuerza de las últimas elecciones presidenciales, sacó ocho millones y medio de votos y el Congreso, estúpidamente, ya se había negado a darle esa personería jurídica. Como siempre, son los jueces los que corrigen las estupideces del Congreso”, dijo Benedetti.



La tutela había sido negada el 29 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 14 de marzo de siguiente por el Consejo de Estado, en decisiones que enfatizaron en que no era posible asimilar la participación en los comicios al Congreso con los de la Presidencia, que es el requisito que contempla la ley.

Y que, Colombia Humana no había participado en elecciones semejantes (solo en presidenciales), dado que solo apareció su logo en las candidaturas inscritas por la lista de la decencia, una coalición del Partido Alianza Social Independiente, ASI, el Partido Unión Patriótica, UP y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.

Antes de presentar esa tutela, que fue objeto de estudio por la Corte Constitucional, Gustavo Petro había pedido el reconocimiento de la Colombia Humana al CNE luego que esta se la negara una primera vez, tras la participación en 2018 en las elecciones presidenciales en las que obtuvo el segundo lugar.



En diciembre de 2018, el CNE volvió a negar el reconocimiento dado que Colombia Humana no participó en los comicios al Congreso sino que solo apareció su logo en las candidaturas inscritas por la lista de la decencia. Además, dijo que si bien Petro superó el 3 por ciento del voto total en las elecciones presidenciales, la norma contempla para el reconocimiento que se trate de comicios al Congreso.

