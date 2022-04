La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de tumbar el Código Electoral por vicios insalvables de forma no fue apoyada por tres de los nueve magistrados que, en sus salvamentos de voto, explicaron por qué, en su criterio, ese proyecto de ley estatutaria sí podía haberse aprobado en sesiones extraordinarias, a diferencia de lo opinó la mayoría.



(Le puede interesar: Corte Constitucional tumbó el Código Electoral)



Uno de los salvamentos más duros fue presentado por el magistrado Jorge Ibáñez, quien era el ponente inicial del caso, y quien presentó una ponencia que pedía avalar el Código. En su criterio, la decisión mayoritaria privó al país de un Código Electoral moderno.



(Puede leer: Código Electoral: Corte niega impedimentos de tres magistrados)

El país se mueve con un código electoral obsoleto: magistrado Jorge Ibáñez

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Ante la insistencia de la Corte sobre la necesidad de actualizar las normas electorales, resulta difícil de entender que sea la misma Corte la que decida deseñar ese esfuerzo FACEBOOK

TWITTER

“Desde 1991 existe un déficit de regulación legal actualizada en lo que se refiere al sistema electoral y el país se mueve aún con un Código caduco y obsoleto, que no consulta la letra, el espíritu ni la finalidad de las regulaciones constitucionales sobre la función electoral, la organización electoral y, en general, sobre el sistema electoral, el que por lo demás ha sido objeto de modificación constitucional en 2003, 2011 y 2015, principalmente”, dijo.



La semana pasada, la Sala Plena señaló que el Código sólo podía ser aprobado en una legislatura, lo que no incluye las sesiones extras. Además, estimó que se vulneró la regla expedida por esa misma Corte que indicaba que entre más importante el debate, más presencialidad exige. Y señaló que no se hizo análisis de impacto fiscal de las medidas contenidas ni hubo consulta previa en algunos artículos relacionados con las comunidades indígenas.



El magistrado Ibáñez Najar había presentado una ponencia que pedía avalar el Código señalando que sí se podía aprobar en extras y destacando que, entre otros, era una reforma que actualizaba las normas electorales que rigen hoy en Colombia que son anteriores a la Constitución de 1991. Esa ponencia fue derrotada con votación 6-3.



(Le recomendamos leer: ‘El presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial no es suficiente’)



En su salvamento de voto, el jurista indicó que la decisión mayoritaria no tuvo en cuenta que el proyecto debatido en el Congreso que hacía cambios sobre la función electoral e incluyó temas como la paridad en las listas, entre otros, fue producto, en buena medida, de exhortos que la misma Corte había hecho para actualizar las normas existentes.

Más de una década después, cuando al fin el Congreso cumplió con su deber constitucional, la respuesta de la Sala Plena fue declarar, sin razón válida alguna, la inconstitucionalidad del proyecto FACEBOOK

TWITTER

“Ante la insistencia de la Corte sobre la necesidad de actualizar las normas electorales, para hacerlas acordes a la nueva Constitución, que fue atendida por el Congreso de la República, resulta difícil de entender que sea la misma Corte la que decida deseñar ese esfuerzo”, dijo.



“Más de una década después, cuando al fin el Congreso cumplió con su deber constitucional, la respuesta de la Sala Plena fue declarar, sin razón válida alguna, la inconstitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre Código Electoral”, agregó al indicar que, como consecuencia, “el anacronismo indicado se mantiene y se prolonga en el tiempo de manera indefinida, hasta tanto se logre tramitar un nuevo proyecto de reforma que, acaso, tenga mejor fortuna en su control de constitucionalidad”.



(Puede leer: Álvaro Uribe: esta es su declaración en proceso contra Piedad Córdoba)



Para el magistrado Ibáñez, “postergar una armonización indispensable y urgente, que pretendía darse con el proyecto que la mayoría decidió declarar inconstitucional, tiene un impacto muy serio en el Estado Social y Democrático de Derecho, establecido en la Carta de 1991, e implica, de manera necesaria, mantener un régimen legal que no sólo carece de una respuesta adecuada a sus mandatos, sino que, además, perpetúa modelos que son abiertamente incapaces de realizarlos”.

Las sesiones extras

Facebook Twitter Linkedin

Senadores durante sesión plenaria. Foto: Twitter: @SenadoGovCo

Si las sesiones extraordinarias no forman parte de una legislatura, se llegaría al absurdo de sostener que las mismas ocurren por fuera de cualquier legislatura o que no pertenecen a ninguna FACEBOOK

TWITTER

En su salvamento de voto, Ibáñez indicó que esta decisión se hubiera podido tomar en noviembre de 2021, pues tenía ponencia desde octubre, lo cual no fue aprobado por la Sala Plena porque había otros temas a debatir primero, razón por la cual solo se agendó hasta enero de 2022 y se debatió hasta el 21 de abril de 2022.



Para Ibáñez, contrario a lo dicho por la mayoría, un proyecto de ley estatutaria sí se puede terminar de tramitar en sesiones extras debidamente citadas porque en este caso, contrario a otros estudiados en el pasado por la Corte, el Código fue debatido y aprobado y sesiones ordinarias y sólo fue el informe de conciliación el que se tramitó en extras el 18 de diciembre de 2020.



“Ninguna norma constitucional exige que un proyecto de ley estatutaria se tramite exclusivamente en sesiones ordinarias. Así, esta exigencia, no prevista en ninguna norma de la Constitución, ha sido inventada o creada por la Corte por vía de interpretación, lo cual afecta de manera grave el debido proceso legislativo, al introducir un requisito de existencia para el trámite de un proyecto de ley estatutaria que la Constitución Política no contempla”, dijo Ibáñez.



(Lea también: En cuatro de cada 10 tutelas concedidas el año pasado se presentó desacato)



Para el magistrado Ibáñez, la decisión mayoritaria tiene implicaciones de fondo sobre las sesiones extraordinarias que ocurren entre dos periodos ordinarios de una misma legislatura porque si no se incluyen como parte de una, entonces, ¿a cuál corresponden?



“Si las sesiones extraordinarias no forman parte de una legislatura, se llegaría al absurdo de sostener que las mismas ocurren por fuera de cualquier legislatura o que no pertenecen a ninguna, lo que las deja en una especie de limbo jurídico, lo cual, además de extraño y antitécnico, por virtud de esa curiosa interpretación, viola flagrantemente el artículo 138 de la Constitución y, de contera, el artículo 153 en el caso sub examine”, dijo.



Para Ibáñez la única interpretación posible era que, salvo casos de trámite de una reforma constitucional, “una legislatura comprende tanto los períodos de sesiones ordinarias, así como los periodos de sesiones extraordinarias que se convoquen para ser realizadas en su interregno, sin perjuicio de los períodos de sesiones especiales que pueden coincidir o no con los períodos de sesiones ordinarias”.



De otro lado, sobre el trámite del código en sesiones semipresenciales, en su salvamento de voto, el jurista señaló que en su criterio no era jurídicamente necesario que este debate se diera exclusivamente en sesiones presenciales y señaló que la misma Corte dijo que la virtualidad puede ser la última opción.



(Le sugerimos leer: Ley de Garantías: Procuraduría pide tumbar reforma que la suspendió)



Para el jurista el trámite era válido por cuenta de la emergencia provocada por la pandemia, porque algunos congresistas que asistieron al Capitolio se contagiaron, en su criterio, por la realización de sesiones semipresenciales y no fue una decisión que adoptara el Congreso de manera arbitraria, inmotivada o injustificada.

¿Por qué la Corte puede y el Congreso no?

Facebook Twitter Linkedin

Gloria Ortiz Foto: Corte Constitucional

¿En vigencia de las restricciones por la covid-19, solo la Corte Constitucional puede sesionar de manera virtual para estudiar temas de impacto para la democracia del país y el Congreso, no?. FACEBOOK

TWITTER

La magistrada Paola Meneses se sumó a los argumentos de Ibáñez señalando que la decisión tomada “impide, de manera injustificada, que el Congreso salde la deuda histórica a su cargo en relación con la expedición de la Ley estatutaria en materia electoral”. En su criterio, en el Congreso no incurrió en vivió alguno al aprobar el informe de conciliación del proyecto en sesiones extraordinarias porque estas forman parte de la legislatura.



“La mayoría de la Sala desconoció los principios de buena fe y confianza legítima del Congreso de la República, habida cuenta de su reiterada práctica legislativa y, por último, al disponer la inexequibilidad, la Corte Constitucional desconoce el carácter expansivo de la democracia, el principio deliberativo y la soberanía popular”, dijo.



(Podría interesarle: Corte Suprema archiva indagación contra el senador Feliciano Valencia)



La magistrada Meneses señaló que la sentencia C-242 de 2020 no excluyó la posibilidad de aprobar proyectos de ley estatutaria en sesiones semipresenciales o virtuales y, si bien priorizaba la presencialidad, fue clara en reconocer que dicho retorno debía llevarse a cabo de forma gradual y de acuerdo con criterios de razonabilidad.



Y la magistrada Gloria Stella Ortiz también señaló que el Congreso sí podía aprobar el proyecto de ley en sesiones extraordinarias y que las sesiones virtuales del Legislador eran válidas, además apoyó los argumentos de Ibáñez y Meneses según los cuales el análisis del impacto fiscal reclamado por la mayoría es incorrecto.



“La Corte debió emprender una interpretación sistemática que fuera respetuosa, deferente y que maximizara, en el mayor grado posible, el principio de democrático. No puedo compartir la visión de la mayoría que sostiene que las sesiones extraordinarias supeditan el funcionamiento del Congreso al Poder Ejecutivo. Aquellas concretan el diseño del proceso legislativo establecido por el Constituyente y su desarrollo orgánico. Esta decisión desconoce abiertamente la Carta”, dijo.



La magistrada Ortiz apuntó que “la Corte terminó sacrificando una gran cantidad de normas necesarias para fijar las reglas democráticas, por el procedimiento que juzgó inconstitucional respecto de unos pocos artículos. Las sesiones virtuales del Legislador eran válidas. La mayoría desconoció el precedente fijado por este Tribunal”.



(Le recomendamos: Condenan al exgobernador de Guainía Efrén Ramírez Sabana)



“Resulta irónico que la postura mayoritaria, en una sesión virtual de la Sala Plena de este Tribunal, cuestionara con ímpetu desbordado que el Congreso aprobara el proyecto de ley estatutaria en sesiones mixtas, que incluyeron la virtualidad. Lo expuesto genera la siguiente pregunta ¿en vigencia de las restricciones sanitarias por la covid-19, solo la Corte Constitucional puede sesionar de manera virtual para estudiar temas de tanto impacto para la democracia del país y las demás Corporaciones Públicas, como el Congreso, no?”.

justicia@eltiempo.com​

Más noticias de Justicia