Reforma a Código Disciplinario busca mantener la institucionalidad

En la mañana de este lunes, se conoció que la procuradora Margarita Cabello le envió una carta a la presidente del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez Rico, en la que le explica el sentido del proyecto de Reforma al Código General Disciplinario y las objeciones que presentó el Consejo.



Señala que la iniciativa está encaminada principalmente a hacer frente a dos hechos que, aún hoy, tienen en vilo la institucionalidad del órgano de control: el primero, la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia; el segundo, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019", se lee en un comunicado emitido por la Procuraduría.

De acuerdo con el Ministerio Público, en la carta enviada por Cabello a la magistrada Marta Nubia se indica que el proyecto de ley no busca sustituir ni desconocer la función del Consejo de Estado frente a las decisiones sancionatorias que emite la Procuraduría General de la Nación.



“ Desde la exposición de motivos, se planteó expresamente que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, aun, en uso de atribuciones jurisdiccionales, no podía desaparecer, hecho que se corrobora desde el artículo 1 del proyecto. ”, resalta la Procuraduría en la carta.



En la misma, aclaran que la atribución de función jurisdiccional a la competencia disciplinaria que se desarrolla desde la entidad no tiene la pretensión de:

- "Insertar la Procuraduría General en la Rama Judicial, pues precisamente la facultad del artículo 116 constitucional no tiene ese alcance.

- Desconocer el principio de división de poderes, en tanto la jurisdicción es una y la función de control es otra.

- La atribución de función jurisdiccional a órganos o entidades que no están en la rama judicial no los convierte en jueces, es el caso de las superintendencias, función esta que, en múltiples ocasiones ha sido analizada y avalada por la Corte Constitucional".



En la carta, Margarita Cabello, cabeza del Ministerio Público recordó que el proyecto de ley en trámite no desconoce ni la estructura constitucional ni la función esencial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.



Por ello, extendió una invitación a los integrantes de la Corporación "para esclarecer aquellos aspectos en duda del proyecto, en ejercicio del principio de colaboración armónica que representa a las dos instituciones".



