‘Fallo sobre El Nogal sería precedente para otras demandas’: presidente del club

La decisión de la Corte Constitucional que tumbó la declaratoria de responsabilidad civil del Club El Nogal por el atentado que el 7 de febrero de 2003 perpetraron las Farc, y que dejó 36 muertos, fue recibida con beneplácito por el club.



“Se ha hecho justicia con nuestro club y tal fallo, además de significar el no pago de condenas económicas cuantiosas, ratifica el hecho de que el club, sus socios, visitantes e invitados fuimos víctimas de un hecho injusto y luctuoso”, señaló el presidente de la entidad, Rafael Blanco Alviar.

Rafael Blanco Alviar, presidente de la junta directiva del Club El Nogal. Foto: Cortesía Club El Nogal

Según comentó, en el caso puntual sobre el cual se pronunció el tribunal constitucional, el “club queda liberado de cualquier responsabilidad”, pero aún quedan otras demandas que habían instaurado familiares de víctimas argumentando que el club no brindó protección efectiva.



Bajo ese argumento, en una de las demandas, el Tribunal Superior de Bogotá falló contra el club en 2014, decisión que fue confirmada en 2020 por la Sala Civil de la Corte Suprema. No obstante, una tutela del club que llegó a revisión de la Corte Constitucional echó para atrás la declaratoria de responsabilidad.



El tribunal constitucional encontró que la sentencia de la Corte Suprema tomó como obligación de resultado el deber de seguridad establecido en los estatutos del club, “entidad privada a la que no podía aplicarse un estándar de seguridad más alta que la del Estado”, dijo Blanco.



Atentado al club El Nogal, el 7 de febrero de 2003. Foto: Archivo EL TIEMPO

También se reprochó una “inadecuada interpretación” de apartes del Código Civil sobre la responsabilidad solidaria, así como un desconocimiento de antecedentes judiciales pues en 2015 la Sala Civil de la Corte Suprema ya había hecho un análisis sobre la responsabilidad civil extracontractual, sostuvo el presidente de El Nogal.



Por estos motivos, si bien la reciente decisión de la Corte Constitucional es sobre un caso puntual, Blanco señaló que frente a las otras demandas este fallo se convertiría en un precedente.



“En los demás (procesos) en curso las autoridades judiciales que los adelantan deberán seguir los claros lineamientos de la Corte Constitucional”, concluyó.



