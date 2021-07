Las claves del informe de la CIDH sobre las protestas en Colombia

Con dos recomendaciones de fondo que causarán polémica —la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y que (en contravía con la recién aprobada ley de la Procuraduría) los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos o separados de su cargo por orden de un juez penal—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó en la mañana de este miércoles su informe sobre la crítica situación social y de orden público que vivió Colombia entre los meses de mayo y junio, en el marco del paro nacional.



(En contexto: CIDH recomienda separar a la Policía y el Esmad del Mindefensa)

La CIDH hace un llamado para que dejen de calificar los contenidos y reaccionen aportando más información sobre el tema FACEBOOK

TWITTER

Tras su visita de una semana al país, los comisionados llamaron al Estado a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a restringir al máximo el uso de la fuerza policial y militar en el control de los desórdenes que han caracterizado las jornadas en los últimos meses. La Comisión resaltó "la existencia de un clima de polarización" que atribuyó a "la discriminación estructural étnico-racial y de género" y a "factores de carácter político".



(Además: 'Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con criminalidad': Duque)



El documento también incluye apreciaciones polémicas, como aquella que señala que el chequeo abierto de internet por parte de autoridades para desmentir noticias falsas puede constituir una suerte de censura y extralimitación de funciones: "Esto resulta especialmente preocupante cuando la información que categoriza corresponde, en su mayoría, a la actuación de las fuerzas de seguridad (...). En este contexto, la CIDH hace un llamado para que dejen de calificar los contenidos y reaccionen aportando más información sobre el tema, evitando así incurrir en prácticas de censura".



El informe también habla del supuesto uso de "interrupciones del servicio de internet en el contexto de las protestas", que "habría generado un escenario de obstaculización de las denuncias sobre el actuar de la Fuerza Pública y minimiza las oportunidades de escrutinio público. Los reportes recibidos enseñan tanto el posible uso de tecnología dirigida a inhibir o restringir la señal de internet como el bloqueo de las direcciones de dos páginas (URL) en internet que contenían información sobre las protestas".



(También: Reacciones de políticos ante informe de la CIDH sobre paro nacional)



Aunque las 48 páginas del documento están centradas sobre todo en las críticas a la actuación del Estado, sí reconoce "que algunos grupos al margen de la ley, incluidas bandas dedicadas al narcotráfico, puedan aprovechar la coyuntura actual para promover o realizar actividades delictivas".



Entre los principales hechos que documentó en su visita, la CIDH señaló como sus mayores preocupaciones: "el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género en el marco de la protesta, la violencia étnico-racial en el marco de la protesta, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar".

Las siguientes son algunas respuestas que debe conocer sobre el informe de la CIDH.

1. ¿Las recomendaciones obligan a Colombia?

Facebook Twitter Linkedin

CIDH, en su visita a Colombia. Foto: Vicepresidencia

No necesariamente. Aunque, de hecho, muchos de los temas que menciona la Comisión, como las restricciones al uso de la fuerza letal o la necesidad de garantizar el derecho a la protesta pacífica, forman parte de la arquitectura constitucional, legal y normativa vigente en Colombia hace décadas.



Una de las recomendaciones más polémicas del organismo, la separación de la Policía (y por consiguiente, del Esmad) de la órbita del Ministerio de Defensa, está en discusión hace ya varios años, pero al menos en el corto y mediano plazo no tiene mayores probabilidades de implementación, como lo ha reiterado varias veces el Gobierno.



Aunque en la mayoría de países del mundo la Policía depende del Ministerio del Interior y no del de Defensa, por cuenta del conflicto armado en Colombia —que sigue vigente pese al acuerdo de paz con las Farc—, la Policía asimiló estructuras y formación de corte militar que hoy siguen siendo necesarias. Mucho más porque es también la Policía el cuerpo de choque contra el narcotráfico, que es la gasolina de todos los grupos armados y grandes bandas delincuenciales en el país. Lo cual no implica que en el manejo de la protesta social ese cuerpo armado no deba atenerse a protocolos y normas claras de respeto a los derechos humanos y el DIH.



(Le puede interesar: ¿Qué se sabe tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise?)



Otra recomendación polémica es la que tiene que ver con las sanciones disciplinarias de suspensión y destitución de alcaldes y otros funcionarios elegidos por voto popular. El tema terminó incluido en el informe sorpresivamente, pues no parece tener una relación directa con la situación que venían a ver los comisionados (las denuncias de abuso de fuerza durante las protestas).



La CIDH le insiste a Colombia en que adopte a rajatabla la fórmula dictada por la Corte Interamericana, que señala que solo pueden aplicarse esas sanciones por orden de un juez penal. Esto a pesar de que la Corte Constitucional colombiana ha avalado en reiteradas oportunidades la aplicación del derecho disciplinario sobre los elegidos por voto popular y a pesar de que el país acaba de adoptar una reforma de la Procuraduría que se amolda, bajo fórmulas colombianas, a lo que ordena el Sistema Interamericano.

2. ¿Por qué el informe de la CIDH es mucho más duro con los abusos de fuerza del Estado que con la violencia y delitos ocurridos durante las protestas?

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá, junio 9 de 2021. En el día 40 de paro nacional, cerca de 1.000 personas estaban al frente del hotel Tequendama, donde se encontraba la CIDH. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

La esencia del Sistema Interamericano de Justicia, del que forman parte la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es contribuir a que los Estados americanos cumplan con sus obligaciones en materia de derechos fundamentales.



Así, su mandato es sobre actuaciones de los gobiernos, no sobre las de particulares.



Esto explica por qué el informe se centra mucho más en las denuncias por abusos de fuerza y hasta homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública que en los delitos y actos vandálicos protagonizados por algunas de las personas que participaron en las marchas.



Siendo esto así, es cierto también que varios sectores, empezando por el Gobierno, le han reclamado a la CIDH una condena más explícita y una mayor investigación sobre la infiltración de grupos armados y delincuenciales en las protestas.



El informe, por ejemplo, condena la supuesta persecución de miembros de la Policía a miembros de la misión médica que pretendían auxiliar a manifestantes, pero se limita a expresar "la especial consternación por el fallecimiento de dos bebés, presuntamente sucedido debido a la falta de atención médica en el marco de las disrupciones ocasionadas por las protestas".



En todo caso, la CIDH incluyó en su informe un capítulo que llamó 'Afectaciones a derechos fundamentales de terceros y bienes públicos en el marco de las protestas', en el que hace una relación de las denuncias por afectación contra los derechos de terceros que no participaban en las marchas, los asesinatos de policías en medio de los disturbios y del destrozo de bienes públicos por cuenta de los vándalos.



"La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que

afectan la vida e integridad personal y el transcurso de las manifestaciones. En este

sentido, hace un llamado al Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas", dice el documento.

¿Qué dice la CIDH sobre los bloqueos de vías y carreteras?

La Comisión reconoce que en el país hay un "malestar que se origina en serias afectaciones particulares y colectivas; y condena que algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la

potabilización de agua, la salud, entre otros".



También reconoce que el derecho a protestar "no puede conllevar a la anulación o suspensión de facto de los derechos de terceras personas que no participan en las manifestaciones. Es deber del Estado garantizar el derecho a la protesta, así como brindar condiciones para el ejercicio de los derechos de terceros que no participan en las manifestaciones". Y llama a los manifestantes a que los bloqueos "no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales".

Condena que algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la

potabilización de agua, la salud, entre otros FACEBOOK

TWITTER

(De interés: ¿Cómo debe ser el certificado médico para vacunarme?)



La Comisión coincide, aunque sus razones son muy distintas, con el Gobierno en que hace falta una ley del Congreso que reglamente la protesta social "acorde a estándares interamericanos", pues considera que el Estado hace un uso desproporcionado de la discrecionalidad a la hora de decidir cuándo levanta por la fuerza un bloqueo de vías.



Como se recordará, el presidente Duque y varios sectores políticos están impulsando una norma que se refiere al mismo asunto, pero su planteamiento apunta a que hacen falta reglas más claras para castigar el vandalismo y la afectación de derechos de terceros.



La Comisión plantea, para resolver los bloqueos de vías, "crear un mecanismo permanente de diálogo en la estructura del Estado, conformado por negociadores entrenados en mediación de conflictos y que tengan la capacidad necesaria para avanzar con procesos de diálogos transparentes y voluntarios, incorporando a autoridades locales, como gobernadores y alcaldes, para atender las particularidades de los territorios".



​Y, finalmente, anuncia "la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad". Hasta ahora se desconoce si ese mecanismo fue discutido y acordado con el Gobierno de Colombia.



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

Lea otras noticias en EL TIEMPO

Las 15 conclusiones de Colombia en la Copa América

'Falsos positivos' fueron crímenes de lesa humanidad: presidente de JEP

¿Dónde está la variable de género en los estudios sobre covid-19?