Las claves del complejo proceso que sacó a Mockus del Congreso

El senador Antanas Mockus enfrentó en el Consejo de Estado dos demandas: una que buscaba la nulidad de su elección y otra que pretendía la pérdida de la investidura y por tanto la muerte política. El alto tribunal tomó varias decisiones sobre esas dos demandas hasta llegar a un fallo final que lo saca del Congreso.

1. Entre agosto y noviembre de 2018 un grupo de abogados demandó por separado la elección y la investidura del senador Antanas Mockus por unos contratos firmados por Corpovisionarios con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto. Mockus era el representante legal de esa corporación que celebró contratos incluso seis meses antes de las elecciones legislativas de marzo del 2018. La ley exige que quienes se presenten al Congreso no celebren contratos con el Estado un año antes de su elección.



2. En febrero de 2019 una sala especial del Consejo de Estado mantuvo la investidura de Mockus al considerar que no había incurrido en faltas. La decisión fue apelada.



3. En abril de 2019, el Consejo de Estado declara nula la elección de Mockus por violación al régimen de inhabilidades para ser elegido. La Sala Quinta de esta corte avaló la demanda que argumentaba que Mockus no podía aspirar a una corporación pública porque suscribió contratos con el Estado durante el periodo previo prohibido por Ley.

4. En una tutela de 44 páginas, el exalcalde de Bogotá junto a su apoderado, Humberto de la Calle, sustentó los argumentos para pedirle al Consejo de Estado que suspenda el fallo en el que declara nula su elección como senador y en consecuencia le quita su curul.



5. En julio de 2019, la Sala Primera del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo de la Sección Quinta del mismo tribunal, que anuló la elección por una supuesta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Los consejeros consideraron que antes de resolver la nulidad se debió esperar la decisión de segunda instancia sobre la perdida de investidura del congresista de la Alianza Verde.



6. En octubre de 2019, el mismo Consejo de Estado resuelve la apelación interpuesta en el mes de febrero sobre la pérdida de investidura del senador y decide mantenerle la investidura a Mockus, quien seguía en el Congreso.



7. Este martes, el Consejo de estado declaró la nulidad de la elección del senador al dejar sin efectos la acción de tutela de julio del año pasado que lo había devuelto transitoriamente a su curul. Al resolver el recurso de apelación contra esta acción de tutela, la Sala Plena consideró que el recurso era improcedente, pues el parlamentario cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir el fallo que declaró nula su elección, que es el recurso extraordinario de revisión.



8. Al final de este complejo proceso, el tribunal le anuló la elección a Mockus y no prosperó la demanda de investidura por lo que el congresista podría presentarse a nuevas elecciones en el futuro.



9. Su defensa incluso puede acudir al recurso extraordinario de revisión o esperar a que la Corte Constitucional seleccione la tutela para su revisión. En todo caso, al ser notificado tendría que dejar el cargo mientras hay una nueva decisión sobre el particular.



