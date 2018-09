Claudia López se retractó de afirmar que Uribe promovió a los 'paras'

La exsenadora Claudia López se retractó de afirmar que el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez promovió y fue militante de grupos paramilitares.

La retractación la hizo por orden de un Tribunal de Bogotá, tras asegurar a la periodista Vicky Dávila que el exmandatario tenía vínculos con paramilitares. Esas afirmaciones aparecieron en el libro 'El nobel'.



“No tengo la menor duda de que se craneó eso, promovió a los paramilitares de frente, los ayudó, combinó las formas de lucha. Ha sido militante. (...) Él aspiraba desde que nació a llegar a la presidencia, así que no hizo estupideces como tomarse fotos con Carlos Castaño, y si alguien le tomó esa foto está muerto como todos los que tienen alguna evidencia más o menos directa que incrimine a Uribe". Esa fue la respuesta a la pregunta de si realmente creía "con convicción que Uribe era paraco”, dice la publicación.

#ClaudiaLopezSeRetracta Celebro que @ClaudiaLopez se haya retractado de sus afirmaciones deshonrosas contra el expresidente @AlvaroUribeVel. Ante la inminencia del arresto por desacato al fallo de tutela que nos dio la razón, López hizo lo que en derecho correspondía (A.D.L.E) pic.twitter.com/0x6bd1BUn0 — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) 21 de septiembre de 2018

Tras esto, el abogado Abelardo de la Espriella, en representación del expresidente, logró que un Tribunal de Bogotá ordenara la retractación, la cual se dio a conocer en la tarde de este viernes.



“En cumplimiento por lo determinado por la juez primera penal del circuito para adolescentes con función de conocimiento de Bogotá, me permito manifestar que mis afirmaciones realizadas en la entrevista que luego se editó y publicó en el libro titulado El nobel, escrito por la periodista Vicky Dávila, en donde manifesté que el senador Álvaro Uribe Vélez ayudó, promovió y fue militante de grupos paramilitares, los utilizó para sus particulares intereses y enriquecerse y eliminar a sus competidores políticos, no cuentan con fundamento judicial admisible y por lo tanto no son ciertos jurídicamente”, dice la exsenadora en un audio compartido por el abogado.



En su momento, De La Espriella, dijo a EL TIEMPO que este fallo, "es un precedente muy importante para el presidente Uribe porque de alguna manera reivindica su lucha durante tantos años para defenderse de los injustos ataques que padece todo el tiempo por parte de sus detractores".

