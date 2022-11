La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial mostró su desacuerdo con las manifestaciones que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en relación a las decisiones tomadas por jueces de control de garantías.



Mediante un comunicado firmado por los presidentes de las altas cortes, el fiscal general y funcionarios de la Rama Judicial, la Comisión pidió a quienes trabajan en el sector público "ponderar sus palabras, en sus justas dimensiones, conforme al ordenamiento legal positivo y con respeto a la autonomía e independencia de los poderes públicos".

Y es que entre los mensajes que se destacan del comunicado compartido este martes aparece que pese a las evidentes dificultades de distinto orden que hay, la Rama Judicial atiende habitualmente a sus usuarios de manera ininterrumpida, con la única pretensión de lograr su cometido estatal.



Por último, la Comisión señaló que los jueces de la República actúan conforme al imperio de la ley, en virtud del diseño constitucional colombiano y sin pasar por alto la separación de los poderes públicos.



¿A qué se debe el comunicado? La semana pasada, Claudia López dijo que los capitalinos van a seguir teniendo dificultades en materia de seguridad y convivencia si desde el "sistema judicial en Colombia se sigue creyendo que robar es un deporte".



Esto porque según ella, el 80 por ciento de los delincuentes que roban en Transmilenio quedan libres una vez los judicializan.



En un primer momento, la reacción fue de la Federación Nacional de Jueces y Fiscales, la cual rechazó las palabras de López, y ahora se suma no solo la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, sino también el magistrado Juan Carlos Arias, del Tribunal Superior de Bogotá.

El pedido del magistrado

Mediante una solicitud dirigida directamente a la procuradora general, Margarita Cabello, el magistrado Juan Carlos Arias pidió abrir una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, ya que, según él, la mandataria ha arremetido en repetidas ocasiones contra los jueces de la república.



El magistrado expuso en su solicitud que la mandataria habría incurrido en una infracción disciplinaria al desconocer los artículos 6, 113, 228 y 230 de la Constitución Política, con respecto a la separación de poderes y la administración de justicia y el artículo 39, punto 1, 19 y 24 de la Ley 1952 de 2019 al extralimitarse en sus funciones ejecutivas y proferir expresiones calumniosas sobre decisiones judiciales.



Para Arias, "los jueces y magistrados colombianos deben actuar en el marco de la

Constitución y la ley de tal forma que, si alguno se aparta o desvía su

cumplimiento, como aduce irresponsablemente la alcaldesa, debe ser sometido

a las consecuencias disciplinarias o penales".



Enfatizó en que, si existe algún caso de mala administración de justicia, la alcaldesa debe puntualizar con evidencia, cuáles funcionarios judiciales ha incurrido en falta o delito, indicando los casos concretos para que sean investigados y sancionados.



"No pueden ser más importantes los derechos de los criminales, que los derechos de los ciudadanos", también afirmó la mandataria en la rueda de prensa del 27 de octubre.



De esta manera, el magistrado aseguró que es evidente el desconocimiento por parte de López sobre cómo funciona el sistema penal acusatorio. "Los jueces penales solo pueden disponer la privación de la libertad en los casos en que la ley lo permite y en tanto la Fiscalía realice la gestión a su cargo, oportuna y debidamente", señaló.



Arias hizo un llamado a que las decisiones por los jueces sobre la privación de la libertad no pueden ser propiciadas por ningún ciudadano y menos por un funcionario público, como venía sucediendo con la mandataria de Bogotá.



