Detalles de la ponencia que pide regreso de niños a clases presenciales

El caso de tres niños que vieron truncado su derecho a la educación con la llegada de la pandemia de covid-19, ante la falta de capacidad económica que les permitiera a sus padres adquirir computadores o tabletas o incluso tener acceso a internet, es el foco de un crucial debate en la Corte Constitucional que podría llevar al regreso presencial, gradual, de los niños, niñas y adolescentes del país a clases.



El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar quien presentó a sus colegas de la Sala Plena una ponencia que pide garantizar los derechos a la educación de los tres menores que estudian en los colegios Débora Arango, Gabriel García Márquez y Altamira Sur Occidental de la ciudad de Bogotá.



La ponencia de 131 páginas conocida por EL TIEMPO pide el "retorno de los niños a las clases presenciales, a la mayor brevedad posible" y, para poder hacerlo, ordena una serie de pasos previos que debe cumplir el Ministerio de Educación y las entidades territoriales.



Se ordena al Ministerio de Educación terminar en dos meses el proceso de vacunación de los docentes y personal administrativo de los colegios, formular protocolos de bioseguridad para garantizar la permanencia segura de los estudiantes; e implementar junto a las entidades territoriales estrategias de retorno que "cuenten con presupuesto suficiente y se funden en el análisis de los datos recopilados por las instituciones educativas sobre las principales necesidades a cubrir y los estímulos a desarrollar, a fin de garantizar la prestación adecuada del servicio educativo de forma presencial".



Dichas estrategias, propone la ponencia, deben proteger "de manera reforzada a los Niños y Niñas de prescolar y básica primaria, mediante la priorización de su retorno a las sedes educativas, en reconocimiento a lo inapropiado de las medidas actuales para su proceso de desarrollo".



Y, adecuar "las instituciones académicas para que cuenten con agua, saneamiento básico, higiene, distanciamiento físico, transporte seguro y seguridad alimentaria; y, apliquen una evaluación sobre el nivel de aprendizaje y necesidades educativas de los Niños, Niñas y Adolescentes, para preparar programas correctivos y nivelar sus procesos de desarrollo".



La ponencia que estudia la Corte Constitucional deja en claro que, en el evento en que se decretaran nuevamente medidas estrictas de aislamiento social, el Ministerio de Educación, en coordinación con las Entidades Territoriales Certificadas debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes que no puedan asistir presencialmente a clases, "las herramientas necesarias de conectividad para que puedan desarrollar sus estudios en un modelo de virtualidad".



"Para el efecto, se deberán ajustar los programas educativos, formar a los docentes en competencias de educación virtual y garantizar espacios de intercambio y acompañamiento psicosocial para los estudiantes", dice la ponencia presentada por el magistrado Ibáñez que ya fue objeto de discusión en la Sala Plena.



La votación de esta ponencia quedó 4-4 en el alto tribunal, por lo que se designó al conjuez Humberto Sierra Porto para resolver la controversia. La magistrada Diana Fajardo no participa en la discusión ya que se declaró impedida en tanto que su esposo es presidente de la junta directiva de un colegio privado en Bogotá.

Lo que se estudia

Las tres tutelas que estudia la Corte fueron dirigidas contra el Ministerio de Educación Nacional, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. En ellas se realta que desde la suspensión de clases presenciales en todo el país el 6 de marzo de 2020 por la pandemia, sus hijos han visto afectada a su educación.



Los padres alegaron que no cuentan con la forma para comprar computadores, que no tienen acceso a internet, que sus condiciones económicas son precarias y sus ingresos no son suficientes para suplir las necesidades básicas de subsistencia.



También indicaron que sus hijos han sido discriminados por no tener conectividad dado que a sus hijos les han dado unas guías impresas que no serían retroalimentadas por los docentes, contrario a lo que sucede con aquellos que cuentan con acceso a medios virtuales.

Siete barreras y el efecto de Centros Poblados

Al estudiar el caso, la ponencia del magistrado Ibáñez Najar identifica siete barreras y dificultades para la garantía al derecho a la educación en la pandemia que no han sido superadas.



En primer lugar, que las medidas tomadas por el Gobierno en la emergencia realmente corresponden a metodologías diseñadas para impartir educación presencial; que no se no otorgan a los estudiantes de prescolar y primaria espacios de esparcimiento e intercambio con sus pares y docentes; y que no tienen en cuenta las particularidades de cada territorio ni el nivel educativo de los acudientes que acompañan el proceso de los niños.



Las medidas tomadas, además, dice la ponencia, "refuerzan las brechas sociales y económicas existentes entre los estudiantes; son insuficientes para cubrir la necesidades de conectividad y de equipos de cómputo del total de la población estudiantil; no cuentan con una estrategia de acompañamiento psicosocial clara; y se fundan en una dicotomía entre la educación y la bioseguridad que ha sido superada, porque plantean la imposibilidad de acceder al servicio de educación de manera

presencial y segura".



Incluso, la ponencia pone de presente el polémico contrato 1043 de 2020 suscrito por el Ministerio de Tecnologías con la Unión Temporal Centros Poblados para la instalación de centros digitales y conectar a más de 14.000 entidades educativas en zonas apartadas del país, que está envuelto en múltiples irregularidades e investigaciones y que ya fue caducado.



La ponencia dice que toda esta situación "supone un atraso importante en la implementación de las iniciativas presentadas por el Ministerio como necesarias para garantizar la conectividad en las instituciones educativas rurales".



"Por lo que, aunque la Corte reconoce los esfuerzos del Ministerio en materia de conectividad en educación, también advierte que estos se han visto frustrados, en tanto que, esta decisión reproduce los problemas estructurales en conectividad del país, sin una solución viable en el corto plazo", dice la ponencia.



Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Efectos para todos

Bajo esas premisas, la ponencia presentada a la Sala Plena advierte además que las vulneraciones al derecho a la educación de los tres niños cuyos padres presentaron las tutelas que se estudian, no se limitan a esos casos.



Al contrario, dice el texto, no se trata de eventos aislados sino de situaciones comunes a niños, niñas y adolescentes en todo el país.



Citando a la Universidad de los Andes, que presentó un escrito a la Corte, la ponencia afirma que "el cierre de los colegios puede significar para los menores de primaria una pérdida del 37% del aprendizaje, una reducción de sus ingresos para toda la vida y un rendimiento académico por debajo del nivel mínimo".



En ese sentido, la ponencia dice que los niños, niñas y adolescentes" que acceden a la educación mediante la oferta pública son los más afectados por los retrasos en el regreso al colegio, incluso mediante esquemas de alternancia, lo cual aumenta la brecha educativa de los sectores más vulnerables".



"De esa población, la más afectada es la población rural que, no tiene conectividad en casa, ni logra recibir acompañamiento docente al proceso educativo. Dado que, como se expuso en los apartes precedentes, la falta de presencialidad en el proceso educativo tiene incidencia en la calidad de la educación recibida, la salud mental de los NNA y su desarrollo psicosocial, y en razón a que esta es una situación generalizada para la población escolar colombiana, en particular la que accede a la oferta pública".



Por eso, la ponencia propone extender el regreso a clases presenciales y las órdenes dadas para los tres casos concretos a "todas las autoridades educativas del país con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio, en particular aquellos que acceden al sector educativo oficial".



