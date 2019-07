Citación a Santrich sigue en firme para el 9 de julio: Corte Suprema

Hasta el viernes de la semana pasada la Corte Suprema de Justicia no recibió ninguna solicitud de la defensa del exjefe de las Farc Jesús Santrich para que se aplazara la indagatoria a la que está citado para el 9 de julio, por narcotráfico.

Esta semana la Sala de Instrucción está cerrada por la suspensión de términos debido a que su sede, que hoy se encuentra en el Palacio de Justicia, será trasladada para nuevas oficinas en la Avenida Chile.



Debido a que la Sala estará cerrada no podrá recibir una eventual solicitud (si es que la defensa decide radicarla) para aplazar la indagatoria en contra del exjefe de las Farc, cuyo paradero hoy es desconocido. Hace dos días la Unidad Nacional de Protección reportó que entre la noche del sábado y la mañana del domingo Santrich dejó a sus escoltas en la zona de reincorporación de Tierra Grata, en La Paz (Cesar).



Como no se ha recibido ninguna solicitud de aplazamiento, ni se podrá recibir en el transcurso de esta semana, la Corte aseguró que la cita para la indagatoria de Santrich sigue vigente para dentro de ocho días, cuando deberá comparecer con su abogado a las 9 de mañana ante los magistrados que lo investigan.



La Corte Suprema también aclaró que por parte de ese alto tribunal Santrich no tiene en este momento ninguna restricción para salir del país.



Esto porque, por ahora, no se ha ordenado su captura y el congresista del partido Farc puede transitar libremente. En todo caso, para una eventual salida de Colombia sí necesitaría un permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Sala Especial de Instrucción que lleva el caso de Santrich ha dicho que no hará ningún pronunciamiento por el momento sobre el desconocimiento de la ubicación del exguerrillero, y que espera que se presente a la cita de indagatoria que tiene el 9 de julio.



El caso Santrich ha generado varias reacciones, entre ellas la del presidente Iván Duque quien aseguró que sus acciones al incumplir los protocolos de seguridad demostraban "su interés de evadir la justicia".



Por otro lado la Misión de Verificación de la ONU en Colombia expresó su preocupación por la decisión de Santrich de abandonar su esquema de seguridad, y le pidió que cumpla con los compromisos que se adquirieron con el proceso de paz.



El partido Farc, encabezado por su jefe político 'Timochenko', le pidió a Santrich que aparezca y que refirme con su presencia los compromisos que adquirió con el proceso de paz. Ese partido también dijo que si alguno de sus militantes se aparta del proceso, o comete delitos tras la firma de ese acuerdo, debe asumir las consecuencias.



El equipo de trabajo de la campaña 'Santrich Libre' aseguró que el exjefe de las Farc nunca les comentó una intención de no presentarse ante las autoridades, y afirmó que con el congresista ya había un plan de trabajo para toda la semana y que incluso, se había acordado reuniones con su defensa para preparar su asistencia a la indagatoria a la Corte.



En la noche de este lunes se conoció un comunicado firmado supuestamente por 'el Partido Farc en Venezuela' en el que aseguran que "preocupa gravemente la ausencia de Jesús Santrich" porque a su juicio, "ha ratificado su voluntad de cumplimiento con el Acuerdo de Paz y con los diversos procesos jurídicos que debe atender".



Así, agregan que temen por la vida de Santrich ya que "ha sido vejado, amenazado de muerte, calumniado".



