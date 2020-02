Cirujanos estéticos no siempre deben garantizar un buen resultado

¿Los cirujanos estéticos tienen el deber de garantizar en sus procedimientos que siguieron el mejor método, o también tienen la responsabilidad de obtener determinado resultado?



Esa fue la pregunta que resolvió la Sala Civil de la Corte Suprema al estudiar la demanda de una mujer que acudió a un procedimiento estético y que denunció que los resultados que obtuvo no eran los prometidos.

La mujer demandó civilmente al cirujano Víctor Hugo Carrillo García, quien le practicó una cirugía el 11 de septiembre del 2002. El procedimiento consistió en un rejuvenecimiento facial y una abdominoplastia.



La Corte negó sus pretensiones afirmando que cuando se paga una cirugía plástica, el médico está obligado a realizar los procedimientos que dice el contrato, usando las mejores técnicas a su alcance. Sin embargo, si entre las partes no se acordó de forma clara cómo debía quedar el paciente, los cirujanos no están obligados a determinado resultado, es decir, a que un paciente se vea más joven o de abdomen plano, por ejemplo.(De su interés: Las claves de la absolución del médico de Jéssica Cediel)

Cuando se trata de servicios de salud, habrá culpa cuando la conducta del galeno no se sujeta a los parámetros que la propia ciencia médica impone

Así, en los casos en los que alguien reclama que no quedó como quería, dice la Corte, los pacientes tienen el deber de comprobar la culpa de los médicos estéticos, demostrar que no usaron los protocolos aceptados, así como los daños y la relación de causalidad entre un procedimiento y, si es el caso, una afectación a la salud.



La Corte dijo que cuando se trata de servicios de salud “habrá culpa cuando la conducta del galeno no se sujeta a los parámetros que la propia ciencia médica impone para el acto realizado”.



El fallo generó debate en la Corte e incluso llevó a que el magistrado de la Sala Civil, Ariel Salazar, salvara su voto. Según Salazar en este caso la Corte debió fallar a favor de la mujer y asegurar que el cirujano tuvo la culpa, pues considera que todo contrato de compraventa es de resultado.



De lo contrario, dijo, eso sería como pagar por la construcción de una casa y que el constructor pueda no entregar la edificación afirmando que hizo todo lo posible para cumplir.



Así, dijo Salazar, en un contrato que no busca restablecer la salud de un paciente sino que se celebra para obtener un resultado estético específico, “la naturaleza de la obligación determina que se trata de una obligación de resultado, aunque el médico imponga lo contrario en el clausulado. De no ser así, nadie se sometería a una intervención quirúrgica en la que el resultado del procedimiento quedaría librado al azar o a la simple disposición de los medios”.

De no ser así, nadie se sometería a una intervención quirúrgica en la que el resultado del procedimiento quedaría librado al azar o a la simple disposición de los medios

Por eso para Salazar, no es de recibo el fallo de la Corte pues en los procedimientos estéticos “siempre se vende y se compra un resultado altamente probable”. Una cosa distinta, dijo, se da cuando el resultado no se logra por razones que no son imputables al médico, como un factor externo o la culpa de la víctima.



“El cirujano que lejos de obtener el resultado promocionado deja a su paciente peor de lo que estaba da muestras evidentes de la falta de pericia en el ejercicio de su profesión”, dijo.

El caso en estudio

En la demanda, la mujer aseguró que el cirujano debía pagarle daños patrimoniales y extrapatrimoniales por los malos resultados de la cirugía. Según dijo en el proceso judicial, los procedimientos no lograron hacerla ver con “varios años menos de apariencia o edad”, sino que, por el contrario, le provocaron una “parálisis fácil periférica, parestesias, una lesión del nervio auricular mayor, cicatrices en el cuero cabelludo, síndrome del ojo seco, e inflamación y dolor por más de un año”.



Por eso, para la Corte no siempre las obligaciones de los médicos en una cirugía estética son de resultado, pues aún actuando “con toda la diligencia y cuidado, se pueden presentar complicaciones debido a factores externos o personales del paciente, que pueden modificar los fines esperados”.(Lea también: Avalan extradición de narco que usaba fachada de cirugías plásticas)

La Corte dijo que en el caso del rejuvenecimiento, el contrato no obligaba por sí mismo al médico a “conseguir, específicamente, ese resultado en la paciente, toda vez que no existe evidencia de que el compromiso del galeno hubiera tenido ese alcance”.



Así, para la Corte el médico estaba obligado a hacerle esa intervención “utilizando todo su conocimiento y las mejores técnicas existentes que para entonces estuvieran a su alcance, con la finalidad de dar al rostro de aquella una apariencia más juvenil, pero sin que ese resultado se hubiera asegurado o garantizado”.



(Le recomendamos: ¿Las operaciones estéticas en los hombres siguen siendo un tabú?)



“La obligación del galeno fue la prestación de un servicio médico pactado y discutido entre las partes pero que en ningún momento se garantizó un resultado concreto”, dice el fallo.



JUSTICIA