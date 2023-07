Emilce (nombre cambiado) perdió mucho peso y, afectada en su salud mental y física, acudió a un médico que le ordenó varios procedimientos quirúrgicos como el retiro del exceso de piel y la reducción y reconstrucción de sus senos. La Nueva EPS los negó y su falla principal, según la Corte Constitucional, fue haberlo hecho con la sola excusa de que no estaban en el plan de beneficios de salud, sin demostrar con conceptos médicos que eran temas estéticos y no funcionales o reconstructivos.



(Puede leer: ¿Qué procedimientos estéticos sí deben cubrir las EPS? Esto dijo la Corte)

Ese fue el eje central de un fallo que dictó la Corte esta semana y que abrió de nuevo un debate sobre qué tipos de procedimientos se consideran estéticos, pero que realmente tienen un fin funcional para la persona o reconstructivo. De hecho, la determinación también habla de procedimientos que tengan relación con el “bienestar emocional, psíquico y social”.



Tras conocerse el fallo, Gestarsalud, que representa al régimen subsidiado, dijo que acatarán la decisión siempre que haya “una orden del médico tratante con la correspondiente justificación con respecto a la necesidad del paciente para recuperar la salud”.



(Le sugerimos: EPS no pueden poner trabas a personas trans en procesos de afirmación de sexo: Corte)

Facebook Twitter Linkedin

Personal médico en una sala de cirugías para un procedimiento estético Foto: iStock

Acemi, que agremia a las EPS del régimen contributivo, le dijo a este diario que ya viene trabajando hace años en la misma dirección que puso la Corte “hace bastante tiempo”. En todo caso, la intervención del alto tribunal a través de la tutela para este tipo de peticiones no es la primera.



En el caso concreto, la orden para la EPS fue que verifique médicamente la necesidad de los procedimientos y no solo los descarte. Lo mismo hizo hace unos meses en el caso de Martha, que presentó una rasgadura del lóbulo de la oreja derecha (donde va el arete) y depresión a causa de ello, y le negaron la cirugía reconstructiva por considerarla estética. Allí la Corte regañó a la EPS Ambuq y ordenó realizarle a la mujer la valoración por psicología que habían ordenado los médicos como la forma idónea de fijar un diagnóstico.



(Le dejamos: Atención: absuelven al congresista Wilmer Carrillo en un caso por líos en contratos)



Entre las sentencias que EL TIEMPO revisó, que abarcan más de 20 años, hay una por ejemplo del 2004 sobre una joven de 19 años que pasó de una talla 34 a 42 de su busto por una “gigantomastia bilateral” que afectó gravemente su salud, por lo cual se ordenó la protección de sus derechos y se remitió a una especialista para que decidiera sobre la cirugía.



En 2017, una paciente tuvo que acudir a un largo proceso judicial para que fuera finalmente la Corte la que le ordenara una “abdominoplastia posbariátrica funcional” que le ordenó su médico tratante luego de hacerse una cirugía bariátrica y que fue negada por papeleo, ya que la misma EPS tenía conceptuado que el procedimiento era funcional y no estético. Así, los casos son muchos, incluso también los hay de fallos negando procedimientos por no cumplir las características descritas. Eso sí, es claro que con el tiempo se han realizado ajustes en el sistema de salud y en la normatividad que han permitido unificar criterios.



Ernesto Barbosa, cirujano plástico y expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, le dijo a EL TIEMPO que hay procedimientos que sí se realizan, como la cirugía del labio leporino o las reconstrucciones mamarias de pacientes con cáncer, por ejemplo. Sobre el caso de la gigantomastia, Barbosa dijo que hay unos criterios para definir cuándo el procedimiento es funcional y cuándo es estético, lo que podría llegar a implicar disputas a nivel jurídico.



Y hay algunos procedimientos que los colombianos podrían considerar que tienen un carácter funcional, pero que el sistema considera estéticos como las correcciones de la visión o las cirugías para los párpados con exceso de piel.



Según Barbosa, no es común que se soliciten procedimientos bajo el argumento de la grave afectación de la salud mental, pero sí consideró necesario que haya parámetros más claros al respecto. Al tiempo aprovechó para llamar la atención sobre qué podría pasar con estos mandatos judiciales con la propuesta de reforma de la salud que cambiaría a las EPS tal y como se conocen hoy.



Ahora, todavía falta la sanción presidencial de la ley que prohibió los biopolímeros y permite que el sistema atienda a las víctimas de esos elementos (introducidos bajo engaños a pacientes en cola o senos).



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

alebon@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: