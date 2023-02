Los testimonios de presunto acoso y abuso sexual que ocho mujeres dieron a las periodistas Catalina Ruiz- Navarro y Matilde de los Milagros involucrando al cineasta Ciro Guerra y las contrastaciones que ellas hicieron se convirtieron en una publicación en la revista Volcánicas de junio de 2020 y en el foco de una batalla judicial que tiene tres frentes.



Una tutela con la que Guerra pretendía que se eliminara la publicación, una denuncia en la Fiscalía y una civil en la que se reclaman USD $ 1.5 millones. La tutela, inicialmente concedida y que llevó a una ampliación del reportaje, fue negada por la Corte Constitucional en un fallo que para Ruiz-Navarro, es una defensa del periodismo feminista.

¿Cómo reciben la decisión?

Maravillosa. Es, además, una sentencia que hace un respaldo al periodismo feminista y reconoce, cito la sentencia, "la apuesta ética y profesional en defensa de los derechos de las mujeres". Es muy importante porque la Corte dice varias cosas claves. Por ejemplo, que los periodistas no podemos limitarnos a reportar u a opinar sobre cosas que hayan sido juzgadas o con sentencias, porque había muchos argumentos de las demandas de Ciro Guerra, que no solamente eran un problema para nosotros, sino para todo el gremio.



¿Cómo cuáles?



Él estaba pidiendo que no volviéramos a mencionar su nombre, lo cual es censura previa. Estaba tratando de forzarnos a revelar nuestras fuentes a través del acoso judicial y la verdad es que, si él lograba hacer eso, sería un precedente de terror para todos los periodistas. El fallo también es un respaldo al trabajo que hacemos las periodistas feministas, que nos ha costado mucho que nos reconozcan como algo que es periodismo y que tiene un método y que pone en el centro tratar de avanzar en los derechos de las mujeres y de las disidencias.

Catalina Ruiz-Navarro, del portal Volcánicas, una de las periodistas que estuvo a cargo de la investigación. Foto: Leandro Teysseir

¿Es un alivio?

Había una cultura muy machista en el periodismo en donde si te demandaban, eso era considerado algo de orgullo, pero yo nunca he estado feliz de estar demandada. Esto me quita un piano de la espalda, un peso de encima. Sin embargo, solamente es una victoria. Nosotras seguimos denunciadas penalmente en Fiscalía y con una demanda civil por USD $1.5 millones y la Corte Constitucional les dice que por favor archiven esas demandas porque son inconstitucionales y esperamos que lo hagan. Es un cambio radical porque tener el respaldo de la Corte Constitucional para los otros procesos es muy importante.



La Corte remite el fallo a esos procesos pidiendo que se tenga en cuenta "el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la administración de justicia" y advierte que estos casos deben ser resueltos con enfoque de género...

Yo te quisiera decir: 'estoy feliz y soy libre'. Pero todavía no puedo. Todavía hay mucho camino en este proceso, afortunadamente tenemos una gran defensa con unas maravillosas abogadas, pero es muy importante.



La Corte diferencia el escrache, denunciar casos de acoso en redes sin necesidad de que haya una denuncia o una condena, del periodismo feminista. ¿Cuál es su opinión?



El escrache es algo muy necesario porque hace parte de la libertad de expresión de las mujeres y de las víctimas, pero deja muy vulnerables a las denunciantes, (sujetas) a revictimizaciones, a ataques emocionales, a demandas. Y lo que hace el periodismo feminista es poner esas herramientas del periodismo al servicio de investigar estas denuncias. Entonces aquí ya no es simplemente una mujer que sale a decir 'a mí me acosaron', sino que ella hace este relato y nosotras hacemos una verificación de tiempo, modo y lugar. Corroboramos con otras fuentes, revisamos todos los hechos que sean corroborables alrededor de la denuncia y hacemos una valoración, eso que los periodistas hacemos en nuestro oficio. Es añadirle una capa más a estas denuncias.



El periodismo feminista pone las herramientas del periodismo al servicio de investigar estas denuncias.

Es elitista esperar que la única forma de hacer denuncias por violencia sexual es la vía judicial FACEBOOK

Es decir, que la vía legal no es la única forma de denunciar violencia machista...

También es una opción porque en Colombia la impunidad de la Fiscalía, este es un dato que estuvo en todas partes la semana pasada por el caso de Valentina Trespalacios (DJ asesinada), la impunidad en Colombia por la violencia machista es de un 90 por ciento y las mujeres que alcanzan a hacer denuncias legales son una minoría y, de esa minoría, solo el 10 por ciento, si acaso, encuentra justicia. Entonces, tiene que haber otras maneras para que las mujeres cuenten estas historias y hagan estas denuncias y pongamos estas conversaciones, que vayan acompañando la parte legal. Pero es elitista esperar que la única forma de hacer denuncias por violencia sexual sea recurrir a la vía judicial porque la gran mayoría de las mujeres no tienen ese privilegio.

'El periodismo vigila al poder y el patriarcado es poder'

¿Qué alcance tiene esa diferenciación entre el escrache y el periodismo que lo retoma?

La diferencia es muy importante porque estos son campos que son un reto para el periodismo porque nosotros tenemos que buscar evidencias y muchas veces las agresiones sexuales y, esto también lo dice la Corte, suceden a puerta cerrada, porque los agresores están buscando espacios en donde no vaya a haber testigos. Y porque nuestro sistema probatorio está pensado para otro tipo de delitos, no para estos delitos que hasta hace poco eran simplemente una cosa que pasaba en la vida privada. Eso pasa también por el periodismo.



Normalmente en periodismo, cuando se hacía cobertura de denuncias por violencia sexual había una denuncia en Fiscalía y el eje de la cobertura era esa denuncia. El gran riesgo que tomamos nosotras en los reportajes de Volcánicas es que la pieza central de la denuncia es la pieza periodística, que nuestra prueba principal son los testimonios y es difícil sobre todo porque los testimonios de las mujeres no les creen.



¿Cuál es el reto?

Yo estoy convencida que uno sí puede poner los métodos y las herramientas del periodismo al servicio de estos casos. Implica un reto muy grande, implica un riesgo legal muy grande como lo que acabamos de vivir nosotras, pero yo creo que es algo que vale la pena y algo que desde la profesión tenemos que empezar a aprender y a sofisticarnos para cubrir estos casos. El objetivo del periodismo es vigilar al poder y el patriarcado también es el poder, son hombres que están abusando de forma corrupta de su poder y, en esa medida, es un tema que tiene que ser obligatorio para el periodismo, no solo para el periodismo feminista, sino en general.

