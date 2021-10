Ciro Guerra: Corte estudiará caso contra periodistas por publicar denuncias

La Corte Constitucional seleccionó este viernes para su estudio una tutela que presentó el cineasta Ciro Guerra en contra de las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros que publicaron en junio de 2020 en el portal digital Volcánicas ocho denuncias de acoso y abuso sexual en su contra.



El cineasta, que además interpuso una millonaria demanda en contra de las periodistas, presentó una tutela que, en mayo de 2021, fue fallada a su favor por el Tribunal Superior de Bogotá ordenando a las mujeres rectificar y entregar más información de contexto para cada uno de los testimonios.



El expediente T-8.407.436 fue seleccionada para revisión bajo el argumento de que es necesario pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial.



El caso le correspondió a la magistrada Diana Fajardo Rivera quien deberá estudiar el caso y presentar a sus colegas una ponencia al respecto y zanjar la discusión que ha generado la publicación de las denuncias contra el cineasta y la presunta vulneración de sus derechos al buen nombre y la honra.



Cabe recordar que la Corte Constitucional ya emitió una sentencia reciente en la que protege el 'escrache', que es la publicación de denuncias de casos de acoso o abuso sexual en redes sociales o publicaciones, así como otra en donde señaló que "es un derecho" de las mujeres hacer este tipo de denuncias públicas, sin necesidad de que haya un fallo judicial.



En mayo 12 de 2021, en cumplimiento del fallo de tutela, las periodistas publicaron en el portal 'Volcánicas' una versión extendida del artículo original con más testimonios. Además de la demanda civil que tiene pretensiones por un millón de dólares, Guerra presentó una denuncia penal contra las periodistas ante la Fiscalía.



Ciro Guerra ha maniestado su desacuerdo con las graves acusaciones anónimas que contiene la publicación y ha dicho que " no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala".

