La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia si admite las demandas presentadas por el exministro de Protección Social Diego Palacio y el excongresista Eulises Torres en contra de la nación.



El primero fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años y medio de prisión por el caso de la ‘Yidispolítica’, consistente en la entrega de dádivas a congresistas para que votaran a favor de la reforma que permitió la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



En el caso de Torres, fue uno de los primeros congresistas condenados por ‘parapolítica’, en 2011, por haber recibido financiación para su campaña de parte del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas.



La petición de Torres que la CIDH estudia alega presunta vulneración en el marco del proceso penal a los derechos a la igualdad y no discriminación racial, al principio de legalidad, a ser juzgado por un juez competente e imparcial, a la presunción de inocencia, a recurrir el fallo condenatorio y a la protección judicial.



El recurso, conocido por EL TIEMPO, menciona que Torres Murillo es un afrodescendiente nacido en Istmina, Chocó, político y defensor de los derechos humanos, y que hubo irregularidades en el proceso penal que le adelantó la Corte Suprema de Justicia, luego de que el paramilitar conocido como ‘el Alemán’ lo vinculó con dicho grupo ilegal.



La demanda asegura que esta declaración fue una retaliación de parte del paramilitar por las denuncias que Torres había hecho en su contra públicamente, así como que la Corte no era competente para procesarlo porque, en su criterio, el caso debió ser asumido por la Fiscalía al estimar que esos hechos no tenía relación alguna con su labor como congresista, entre otros.



Según la petición, esto impidió que Torres tuviera derecho a la doble instancia y a la doble conformidad. No obstante, el mayor reclamo que hace la defensa del excongresista, a cargo del abogado Víctor Mosquera Marín, tiene que ver con presunta discriminación racial de parte de la Corte.



“Este fue víctima, por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de un trato diferenciado injustificado y discriminatorio en detrimento de sus derechos humanos, observándose como categoría sospechosa de discriminación la pertenencia de la víctima a la población afrodescendiente”, dice la petición que cita varios casos de congresistas cuyos casos fueron remitidos a la Fiscalía.



En cuanto a la petición que estudia la Comisión del exministro Palacio, la misma fue notificada al gobierno de Colombia al que la CIDH le dio un plazo de tres meses para que presente sus observaciones en el marco del estudio de admisión.

