La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) archivó el caso del senador Iván Cepeda Castro, el cual alegaba la violación de varios derechos humanos como consecuencia del desarrollo de dos investigaciones disciplinarias en su contra.



Así mismo, el órgano internacional archivó el proceso del exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus, involucrado en la parapolítica, quien en medio de su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz se comprometió a desistir del caso en la CIDH por la supuesta violación de sus derechos a la libertad personal y al debido proceso.



A esas dos decisiones se suma la declaración de inadmisibilidad a una petición presentada por Alma Mireya Ávila y otros contra Colombia en caso el caso del Cerrejón.

Según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), "se demostró que no existen o subsisten los motivos que llevaron a la presentación de los casos ante la CIDH, y que no se habían agotado los recursos internos".



Sobre el caso del Cepeda, la Andje argumentó que el litigio carecía de objeto pues, en el marco de las investigaciones disciplinarias, se produjeron decisiones de archivo y de absolución a favor del senador en los años 2015 y 2018. De hecho, sus abogados le comunicaron a la Comisión su intención de desistir del caso.

En cuanto al proceso de Salvador Arana, se trata de una petición que presentó hace más de una década, cuando se le señaló del homicidio del alcalde Eudaldo León Díaz en complicidad con paramilitares.



A mediados de 2021 se conoció que el exgobernador no solo reconoció su responsabilidad y que a la familia de Díaz le fueron vulnerados sus derechos, sino que aseguró que desistiría del recurso ante la CIDH.

Salvador Arana, exgobernador de Surce condenado a 40 años de prisión. Foto: Jaiver Nieto. Archivo EL TIEMPO

"El 21 de enero de 2022 la CIDH informó al Estado colombiano su decisión de archivar definitivamente este caso. Desde su concepción, se tuvo que la Justicia Transicional permitiría impulsar las investigaciones y se constituiría (como lo ha hecho) en un instrumento adecuado y efectivo para hacer frente a todas las investigaciones. El procedimiento en curso relacionado con el exgobernador Arana Sus, da cuenta de ello", informó la Andje.

Sobre el caso que involucra al Cerrejón, se trata de una petición en la que se alegó la presunta violación a los derechos a la propiedad privada, vida y garantías judiciales por la supuesta privación arbitraria de los derechos de propiedad sobre la mina de carbón ubicada en La Guajira. En este caso se alegaban títulos que se remontaban a cédulas reales de 1776 de la Corona española, con base en un derecho obtenido vía sucesión.



"En su defensa, el Estado puso de presente que la petición constituía la continuación de una serie de actuaciones temerarias que habían sido calificadas de esa forma por la Corte Constitucional de Colombia, cuyo propósito inequívoco era subsanar la falta de agotamiento de los recursos internos de los que disponían la señora Ávila y demás presuntas víctimas", dijo la Agencia de Defensa.

Y enfatizó en que con la inadmisibilidad de la petición no solo se le dio la razón al Estado colombiano por la falta de agotamiento de recursos internos, sino que el órgano lanzó un 'jalón de orejas'.



"(La Comisión) aceptó la solicitud del Estado y exigió que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos no sea utilizado para ultrajar la dignidad de los Estados soberanos mediante manifestaciones infundadas, en el sentido de que las autoridades judiciales del Estado habrían incurrido, a todo nivel, en actos de corrupción", sostuvo la Andje.



En efecto, la CIDH dijo en su decisión: "No se ha aportado absolutamente ningún elemento probatorio, o siquiera indiciario, para sustentar estas graves imputaciones, que por lo mismo son rotundamente inaceptables en sede interamericana, y configuran una afrenta a la regla básica de respeto mutuo y decoro que debe caracterizar el litigio ante este Sistema".



