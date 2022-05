La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un proceso contra Colombia para evaluar la posible responsabilidad del Estado en la falta de reparación a las víctimas de la toma de Montebonito (Caldas), perpetrada en 2006 por el frente 47 de la extinta guerrilla de las Farc bajo el liderazgo de su excomandante Elda Neyis Mosquera García, conocida como 'Karina'.



Según la petición de las víctimas, el 30 de julio de 2015 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga ya había condenado a alias Karina a pagar los perjuicios materiales y morales a favor de las personas afectadas. No obstante, la procesada manifestó que ni ella ni su grupo guerrillero tenía dinero para pagar la reparación.



Además, las víctimas señalaron que han interpuesto distintas acciones legales para acceder a esa indemnización, pero la justicia colombiana no las ha acompañado. La petición señala específicamente como víctimas a seis personas fallecidas, doce lesionadas, y 138 presuntas víctimas incluidos sus familiares.

Asimismo, la CIDH indicó que, hasta la fecha, "las autoridades no habrían adoptado ninguna acción para hacer efectiva la decisión" que condenó a 'Karina' a reparar a las víctimas.



En ese sentido, la Comisión Interamericana consideró que existe una situación según la cual, a primera vista, "podría haber violaciones al derecho al acceso a la justicia y a la protección judicial de las víctimas".

Alias Karina fue reclutada a los 16 años y se desmovilizó en 2008. Todo el tiempo perteneció al bloque Noroccidental de las desaparecidas Farc y se movió por Caldas, Risaralda, Antioquia y Chocó. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos por los que condenaron a Mosquera García ocurrieron en la madrugada del 4 de marzo de 2006 en el corregimiento de Montebonito (Caldas), donde integrantes del frente 47 de las desaparecidas Farc, dirigido por alias 'Karina', atacaron esa población con cilindros bomba, armas de largo alcance y granadas de fragmentación.



El ente investigador reconoció que en la acción terrorista murieron un agente de Policía y tres civiles, entre ellos un bebé de siete meses y su padre. Así mismo, fueron heridos otros tres patrulleros y siete pobladores.



Durante la toma los integrantes del grupo armado destruyeron la estación de policía, viviendas y establecimientos comerciales. Igualmente, incendiaron varios vehículos y dinamitaron el puente que comunica a Montebonito con la vía Panamericana.



Por esos hechos también fueron condenados otros 15 guerrilleros.

Alegatos del Estado

Por su parte, el Estado colombiano alegó que la petición es inadmisible, ya que a su juicio "los hechos alegados son manifiestamente infundados conforme los artículos 46.1.b) y 47.c) de la Convención Americana", pues considera que la parte peticionaria busca que la Comisión actúe como un tribunal de alzada, en contradicción de su naturaleza complementaria.



Además, indicó que el frente 47 de las ex-Farc "perpetró la toma del municipio de Montebonito sin ninguna complicidad o aquiescencia estatal". En esa sentido, señaló que en los procesos penales internos se demostró que este grupo al margen de la ley cometió el ataque, por lo que las violaciones a los derechos humanos son atribuibles a terceros.



El Estado consideró que el hecho de que alias Karina no haya pagado a las víctimas "no desvirtúa la determinación de responsabilidades individuales y esclarecimientos de los hechos en el proceso penal en su contra", citó la CIDH.



Agregó que las presuntas víctimas no iniciaron un proceso civil de carácter ejecutivo para reclamar el pago de lo ordenado.



Finalmente, el Estado informó que setenta y siete de las presuntas víctimas se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas; de estas, doce fueron beneficiarias de una indemnización administrativa individual; y treinta y siete recibieron ayuda humanitaria por la Unidad para la Atención y Reparación Integral

a las Víctimas. Por estas razones, solicita que la petición sea declarada inadmisible.



