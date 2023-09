El ataque cibernético del cual fue víctima la empresa IFX Networks, y que afectó a varias entidades del Estado, también tuvo efectos en la justicia y obligó al Consejo Superior de la Judicatura a activar un plan de contingencia que incluye la suspensión de términos –que dejen de correr los tiempos para evitar prescripciones– en miles de procesos.



(Lea: ¿Hay procesos judiciales en riesgo por ataque cibernético? Judicatura responde)



Esto porque IFX Networks maneja el respaldo en internet (la nube) de la Rama Judicial para todas las especializaciones de justicia, menos para los procesos que tienen que ver con tierras, por lo cual solo en esos no se han producido afectaciones.



(Lea: Corte Suprema toma medidas ante ataque cibernético: ¿de qué se trata?)

Por eso, la Rama Judicial tuvo que suspender los términos de los procesos hasta el 20 de septiembre, salvo para tutelas, habeas corpus y la función de control de garantías. También la Corte Suprema de Justicia suspendió los términos judiciales hasta el día 20 de este mismo mes.



Sin embargo, si bien la página web de la Judicatura y las que administran información de juzgados específicos en el país no pueden consultarse normalmente, no hay caos en la administración judicial, y tampoco se han parado las diligencias que ya estaban programadas.



(Lea: Atentado en Tuluá: Cortes piden urgente respuesta y protección a servidores judiciales)



El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que pese a las dificultades en la página web de la Judicatura, el funcionamiento de la justicia no se ha frenado.

“Aunque lo que pasó es grave, la afectación en la justicia se ha sobredimensionado, porque si bien las personas no van a poder hacer consultas específicas del estado de los procesos, la realidad es que las actuaciones judiciales fluyen con normalidad, se están haciendo audiencias virtuales sin problema, los usuarios se comunican por correo con los juzgados y radican documentos también por esa vía, y la Rama Judicial puso en marcha un plan de contingencia para tutelas y habeas corpus”, explicó.



Bernate añadió que ha consultado con otros colegas y ninguno le ha reportado una afectación mayor, por lo cual afirmó que “no hay un colapso de la justicia ni nada por el estilo”.



(Lea: Arturo Char busca tumbar su orden de detención por presunta compra de votos)



Sobre las razones para que la afectación no haya impedido la realización de audiencias, el penalista consideró que Colombia ha ido avanzando en materia de digitalización como para que las audiencias virtuales no se afecten. Del mismo modo, consideró que medios de comunicación como correos electrónicos ya venían siendo usados con frecuencia desde la pandemia por covid-19.



No obstante, también reconoció que en el país aún son muchos los procesos que están en el papel, por lo cual el ataque cibernético tampoco afecta esos expedientes.

¿Hay datos en riesgo?

Facebook Twitter Linkedin

Aurelio Rodríguez, presidente de la Judicatura. Foto: Consejo Superior de la Judicatura

Frente a si se corre riesgo por la información judicial, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, en un pronunciamiento público en días pasados, indicó que en este momento no saben si hay procesos judiciales afectados, pero indicó que la mayoría tiene su respaldo y no habría riesgo.



De otra parte, sobre si hay riesgo de que haya datos de procesos que se expongan o se pierdan, Rodríguez aseguró que ahora mismo no tienen esa información. "Esa es una pregunta que no puedo responder hasta cuando IFX nos dé a la Rama todas las respuestas. IFX maneja la nube y todo lo que tiene que ver con el sistema de datos y ahí está cargada mucha documentación”, indicó.



(Lea: Partido de Juan F. Cristo sigue, por ahora, con personería jurídica: las razones)



Sobre este tema, el abogado Bernate indicó que por el momento en el gremio no han tenido noticia de que esté en riesgo la información de los procesos.

Si bien se espera que de aquí al 20 de septiembre el incidente que afecta a la Rama Judicial se haya solucionado, por ahora está operando la suspensión de términos para evitar prescripciones o vencimientos.



Además, aunque la página web de la Rama Judicial no está funcionando, sí están plenamente operativos los portales para consultar información de las altas cortes y de procesos individuales, así como los sitios para envío de tutelas, para consultar estadísticas en justicia y para el agendamiento de audiencias virtuales, entre otros servicios.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

@MIOF_

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia