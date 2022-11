La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción del proceso penal que se le adelantó al exdirector de la Unidad de Gastos y Análisis Financiero (UIAF) Mario Aranguren, que había sido condenado a 11 años de prisión por su responsabilidad en las actividades de inteligencia ilegal y criminal que se realizaron en contra de magistrados, opositores y periodistas.



Aunque la decisión implica que Aranguren no pagará pena alguna pues el proceso ya finalizó, esto no quiere decir que haya sido declarado inocente. Al contrario, la Sala Penal expresamente dijo que el exfuncionario sí incurrió en actividades delictivas.



La Sala Penal dijo que Aranguren y el entonces subdirector de la entidad Luis Eduardo Daza Giraldo participaron, aunque no dirigieron, en el entramado que llevó a realizar labores de inteligencia con el fin de desprestigiar a magistrados y dirigentes políticos entre 2005 y 2008.



La decisión dice que ambos ordenaron una investigación financiera contra personajes de la vida política colombiana y del poder judicial "utilizando procedimientos sinuosos y contra las reglas de competencia de la UIAF".



"En efecto, los documentos que le entregó Bernardo Moreno Villegas (exsecretario de Presidencia condenado por las 'chuzadas') a Mario Aranguren Rincón no corresponden a lo que se entiende por operación sospechosa, es decir, a operaciones financieras relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo o el contrabando. Por esa razón, sobre la marcha se pretendió justificar la averiguación con el reporte posterior de una entidad bancaria para darle la apariencia de legalidad que inicialmente no tenía", dice la decisión.

Luis Antonio Hernández magistrado Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

Con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández, la Corte Suprema calificó como "ilustrativa" de la comisión de la conducta ilegal el hecho que se pretendió ocultar los datos sobre la presencia, las personas visitadas y el tiempo de permanencia de funcionarios del DAS en las instalaciones de la UIAF, lo cual no tendría por qué generar suspicacias si la investigación que hacían era legal.



"Por lo tanto, el interés de ocultar su presencia se explica ante la necesidad de encubrir una investigación que no tenía relación con delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo, sino, entre otros, contra Ascencio Reyes y magistrados de la Corte Suprema de Justicia", dice la sentencia de 153 páginas.



Entre los hechos que se investigaron estaban actividades ilegales hacia la Corte Suprema de Justicia, como el recordado seguimiento de un viaje que hicieron sus integrantes a Neiva en 2007, así como a la senadora Piedad Córdoba y Gustavo Petro, que incluyó la petición de información financiera de estas personas.



"(...) es sintomático de que no se quería dejar evidencia de los contactos con el DAS y que se pretendía aparentar la legalidad de una averiguación ilícita en la que el tema Ascencio Reyes fue una excusa para indagar la vida económica de magistrados -sobre todo de Yesid Ramírez—, sin que existiera el más mínimo vínculo de éste con delitos

que ameritaran ese tipo de investigaciones", dice la sentencia.



En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia señaló que Aranguren y Daza "colaboraron a la causa criminal de la organización creada al interior del Estado" que realizó esos seguimientos ilegales desde el DAS y con participación de la Presidencia de la República.



"Está demostrada, entonces, la contribución a la causa criminal al colocar la UIAF al servicio de la contra inteligencia estatal que mutó en una siniestra organización delincuencial. Efectivamente, la pretensión de realizar indagaciones al margen de su competencia y tratar de ocultar la injustificada averiguación contra magistrados de la Corte -no precisamente contra Ascencio Reyes— al estallar el escándalo de las “chuzadas”, permite inferir que los acusados hicieron parte del propósito central de la organización criminal", agrega la sentencia.



La dura decisión señala además que no hay duda alguna de que Aranguren y Daza Giraldo participaron en los hechos, pero que nos los dirigieron como había dicho la Fiscalía al momento de acusarlos.



Y al revisar el proceso, la Sala Penal encontró que el caso por el delito de concierto para delinquir, ya no agravado sino simple, en el que incurrieron los exfuncionarios prescribió el 26 de mayo de 2016, que fue antes de que se emitiera la sentencia de segunda instancia que los condenó. Ese fallo del Tribunal Superior de Bogotá se dictó el 17 de mayo de 2018.



De otro lado, la Corte Suprema absolvió a Aranguren y Daza del delito de prevaricato por acción al establecer que cometieron irregularidades en el trámite de la investigación financiera, “pero no al punto de considerar que algunos comportamientos disfuncionales realizan el delito de prevaricato”.



Según el alto tribunal, si la UIAF no podía realizar ese tipo de investigaciones financieras por no estar de por medio una conducta de lavado de activos, si el trámite se realizó sin el reporte de operación sospechosa (ROS), o se asignó la investigación sin seguir los protocolos internos, estos hechos corresponden a un abuso de la función pública pero no a un prevaricato que fue el delito de le endilgó la Fiscalía.



Por esa razón, la Sala Penal declaró prescrito el proceso y aunque halló responsables a los procesados, estos no pagarán cárcel.

