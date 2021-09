Corte niega libertad condicional a María del Pilar Hurtado

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad condicional a la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años de prisión por las 'chuzadas' que desde esa entidad se realizaron a opositores, magistrados y periodistas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.



En segunda instancia, el alto tribunal dijo que "no obra dentro de la actuación ningún acto de contrición o arrepentimiento que devele que en la procesada ha obrado la finalidad resocializadora e integradora de la sanción".



La Sala, además, dijo que no hay evidencia de resocialización.



"Advierte la Sala que subsiste la necesidad de que la sentenciada continúe con la ejecución de la pena", dijo la Corte.



Con esta determinación se ratifica el pronunciamiento que, en ese mismo sentido, había hecho el Juez Quinto de Ejecución de Penas en abril pasado, que no acogió la petición de libertad que la exfuncionaria ha solicitado argumentando que sus padres son adjuntos mayores, la cual tenía concepto favorable del Inpec.



Hurtado Afanador se encuentra recluida en la unidad militar del norte de Bogotá desde 2015, luego de que fuera condenada por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.



