En mayo pasado, al estudiar una tutela, la Corte Constitucional redujo los plazos que la Corte Suprema de Justicia tiene para resolver las sentencias de casación, que es un recurso que tienen las personas que han sido procesadas para que su sentencia, sea condenatoria o absolutoria, sea revisada.



Como contó EL TIEMPO, la determinación produjo preocupación en la Corte Suprema de Justicia ante la posibilidad de que con el cambio de reglas pudieran prescribir casos que están en estudio. Ahora, ese alto tribunal solicitó formalmente a la Corte Constitucional que anule su determinación.



La petición de nulidad, que no tiene antecedentes en los últimos años, hace serios reparos al fallo de la Corte Constitucional, al asegurar que esta “sin justificación alguna, y sin respetar su jurisprudencia” no le permitió a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre este caso. Además, solicitó que se creen una serie de reglas para que sus fallos puedan ser revisados.



¿En qué consiste este caso?

Este expediente está relacionado con el agente de policía Ariosto Orozco Fontalvo quien, en mayo de 2008, disparó a un civil y le produjo la muerte en San José del Saco, Atlántico, cuando intentaba controlar una alteración del orden público que el hombre protagonizaba.



Ariosto fue absuelto en primera instancia y condenado por el Tribunal Superior Militar en 2013 a seis años de prisión, en decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en 2019 al no acceder a las pretensiones de un recurso de casación que presentó su defensa.



La defensa del uniformado alegaba que entre la ocurrencia de los hechos y el día en que la casación fue resuelta pasaron 14 años y 12 días por lo que el caso ya estaba prescrito. La Corte Constitucional estudió el caso y ordenó a la Corte Suprema emitir un nuevo fallo decretando la prescripción y ordenando la libertad del uniformado.



Al estudiar una tutela, la Corte Constitucional fijó en cinco años estrictos el plazo para que la Corte Suprema resuelva casaciones, contados desde la notificación de la sentencia de segunda instancia en un proceso penal, que es cuando la defensa de un procesado puede interponer el recurso de casación.

Ante de eso, la Corte Suprema estimaba que cuando pasaran esos cinco años se podían sumar los términos de prescripción que todavía no hubieran corrido cuando se dictó la sentencia de segunda instancia.



De este modo, si un caso prescribe a los cinco años y la sentencia de segunda instancia se dicta a los cuatro, contando desde la imputación de cargos hecha a la persona, la Corte Suprema de Justicia interpretaba que ese año que faltaba empezaba a correr después de los cinco años en los que, por ley, se suspenden los términos.

Sala plena de la Corte Constitucional Foto: Milton Diaz / El Tiempo

La petición de nulidad

En un escrito de 28 páginas, la Corte Suprema de Justicia dijo que la Corte Constitucional se metió en un problema jurídico que no fue propuesto en el caso concreto que se estaba estudiando y que no fue objeto de pronunciamiento de los fallos de instancia de la tutela.



“Al reconfigurar el problema en los términos indicados, la Corte Constitucional sorprende a la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia”, dice el documento, que cuestiona que la Suprema no se haya podido defender sobre esa nueva interpretación judicial.



“La demandada nunca tuvo oportunidad de manifestarse al respecto, de expresar sus argumentos, destinados a fijar su postura, en las condiciones del caso concreto”, agregó.



“En este caso concreto, por un lado, la sentencia SU 126 de 2022 le imputó un error a la decisión proferida en el marco del recurso extraordinario de casación emitida (contra el agente), a pesar de que no fue alegado por este, privando a esta Sala de participar de la controversia, violando así su derecho al debido proceso”, dijo la Corte.



“Por otro lado, ni siquiera consideró el alcance y la idoneidad de la acción de revisión para ventilar la discusión que se suscitó en sede de tutela luego de que el proceso fuera seleccionado por la Corte Constitucional, lo que es claramente un déficit en la construcción de la decisión que llevó al desconocimiento de su propio precedente, configurando de esta manera un yerro relevante y trascendente que vicia el contenido integral de la sentencia SU 126 de 2022”, agregó.



La propuesta de reglas

En el documento, además, la Corte Suprema le hizo a la Corte Constitucional una propuesta de reglas de juego para cuando admite para estudio tutelas en contra de decisiones de ese alto tribunal.



"Dado el peso, la relevancia y el impacto que tiene para el ordenamiento jurídico y para la sociedad en general que una decisión de una Alta Corporación sea dejada sin efectos por parte de la Corte Constitucional, se propone que siempre que una sentencia de un máximo tribunal, y en particular de esta Sala, sea seleccionada para revisión en aplicación del Acuerdo 02 de 2015", dijo la Corte.



La Sala propuso que la discusión en estos casos se centre "en la posibilidad de redefinir o variar el contenido de una línea jurisprudencial vigente para el órgano de cierre correspondiente, se permita a la corporación que profirió la decisión pronunciarse como un cuerpo en sede de revisión sobre la historia, la justificación argumentativa y la validez jurídica de la jurisprudencia que está siendo objeto de análisis ante la Corte Constitucional".



Esta propuesta busca que, "a diferencia de lo que ocurre ahora, donde solo se suele tener en cuenta la respuesta emitida por el magistrado ponente, garantizar el desarrollo de un proceso constitucional armónico y deliberativo más profundo, sosegado y sobre todo más dialógico entre los tribunales que se encuentran en la

cúspide de la administración de justicia".



"La aplicación de esta regla de procedimiento permitirá que, mientras se le garantiza a la ciudadanía el acceso a medios destinados a proteger sus derechos fundamentales, se respete la experticia técnica de cada una de las Altas Cortes, se resguarde la seguridad jurídica y se fortalezca la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia en el marco de su autonomía e independencia funcional", concluyó.

