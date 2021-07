César Pérez: detalles de la acusación por crimen de alcalde de la UP

Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es claro que el exdirigente político César Pérez García tenía una posición de mando dentro del paramilitarismo que tenía base en Antioquia y que, junto con otros de sus integrantes, “convinieron el extermino de los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica”.



Así lo dijo a la hora de acusar a Pérez García por el homicidio del alcalde electo del municipio de Remedios Elkin de Jesús Martínez Álvarez perpetrado el 16 de mayo de 1988. EL TIEMPO conoció el documento completo de 171 páginas que consigna el llamado a juicio a Pérez, quien purga una pena de 30 años de prisión por la masacre de Segovia, en 1998.



La Corte Suprema, al igual que la Fiscalía, llegó a la conclusión de que "el homicidio de Martínez Álvarez constituye sin duda un delito de lesa humanidad".



"(...) fue perpetrado en el desarrollo de ese plan criminal, preconcebido en el Magdalena Medio y en el nordeste del departamento de Antioquia por parte del grupo ilegal armado de autodefensa, que tuvo centro de operación en Puerto Boyacá, otrora liderado en el ámbito militar por Fidel Castaño Gil y Henry de Jesús Pérez Morales, entre otros, a cuya cúpula perteneció el sindicado Pérez García por conducto de los integrantes de la facción autodenominada 'Muerte a los Revolucionarios del Nordeste', para entonces calificada de “paramilitar”.



Elkin de Jesús Martínez Álvarez recibió seis impactos de bala que un sicario le propinó en plena calle en Medellín, sin mediar palabra alguna, mientras el alcalde electo esperaba un taxi para dirigirse al aeropuerto. El crimen fue declarado de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación el 21 de octubre de 2014 por haberse cometido en el marco del ataque generalizado y sistemático contra militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica.



La Corte Suprema inició las pesquisas contra Pérez García, quien fue representante a la Cámara por Antioquia entre 1986 y 1990, desde el 4 de mayo de 2016. Para entonces, el exdirigente del Partido Liberal ya había sido condenado por haber incitado a los paramilitares que perpetraran la masacre de Segovia.



Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, la Sala de Instrucción señaló, con base en múltiples testimonios y pruebas documentales, que Pérez entregó nombres de personas relacionadas con la Unión Patriótica a grupos ilegales con un claro designio criminal.



"Se trató de una directriz que, aunque genérica, estuvo orientada a ese grupo determinado de personas del cual hacía parte la víctima, por cuanto en representación de la colectividad política fue elegido alcalde de Remedios, Antioquia; designio colectivo de la dirigencia del grupo ilegal que era materializado en esa población y Segovia por los miembros de la misma", dice la decisión.



La Sala acusó a Pérez como autor mediato en aparatos organizados de poder al encontrar probado que Pérez tenía una posición de mando en el grupo 'Muerte a los Revolucionarios del Nordeste' (Mrn), agrupación que llegó a tener varios frentes en Antioquia y el Magdalena Medio.



El alto tribunal aseguró que Pérez García tuvo una "estrecha amistad" con Henry de Jesús Pérez Morales, uno de los fundadores del paramilitarismo en el país, así como con Fidel Castaño Gil, creador igualmente de las Autodefensas.



"El sindicado tenía una especial influencia en la organización delincuencial, traducida

en la posibilidad de impartir órdenes. Ello, tanto es así, se insiste en este punto, que el antes citado Pérez Morales, en estado de ebriedad y públicamente en la población de Remedios, tildaba al otrora congresista en la condición de 'patrón' ", dijo la Corte.



El alto tribunal dijo que quedó acreditado que el homicidio de Elkin de Jesús Martínez Álvarez "correspondió al plan de exterminio sistemático de los simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica, colectividad en cuya representación la víctima había sido elegida como alcalde de Remedios". Y señaló que el crimen fue concertado por la

dirigencia del grupo paramilitar en reuniones realizadas en Medellín a las que asistió Pérez García.



Los testigos aseguraron que Pérez García, cuando estaba ebrio, hablaba de manera frecuente de tener el propósito de exterminar a los dirigentes de la UP en la región, partido político que obtuvo un fuerte respaldo popular en 1988 en la primera elección de alcaldes.

Uno de los testimonios principales del caso lo rindió el paramilitar Alonso de Jesús

Baquero Agudelo, alias Vladimir, quien señaló que cuando Pérez García perdió la alcaldía de Segovia y el concejo municipal en 1988 por el triunfo electoral de la UP, buscó a Fidel Castaño para pedirle ayuda y expulsar al movimiento político de la región.



"Fidel Castaño lo contactó con Henry Pérez, que en ese tiempo era uno de los jefes de

los paramilitares en Puerto Boyacá. Henry Pérez se reunió con ellos dos en Medellín", dijo 'Vladimir', quien relató que luego de ello Pérez lo 'vació' por no haberle "metido el diente" a la zona de Remedios y Segovia y que se le reforzó su 'tropa' y armas para poder abarcar el territorio.



Baquero Agudelo fijó que Pérez García estuvo vinculado con su grupo criminal desde 1986 y que los apoyó en el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica en los municipios del nordeste antioqueño, con principal énfasis en Segovia, Remedios y Vegachí.



Incluso, 'Vladimir' señaló que la influencia de Pérez en la organización paramilitar que comandaba era total, dada la relación que percibió de manera directa que tenía con el precursor de las Autodefensas del Magdalena Medio, Henry de Jesús Pérez Morales.



A su turno, Raúl Emilio Hasbún Mendoza, conocido como 'Pedro Bonito', dijo que Pérez tuvo una relación de amistad con los hermanos Castaño Gil.



De otro lado, Rita Ivonne Tobón Areiza, primera alcaldesa del municipio de Segovia por elección popular en los comicios del 13 de marzo de 1988, dijo que antes de su elección el municipio era un fortín político de César Pérez y relató las amenazas que recibieron en campaña y desde 1986 de parte de la agrupación Mrn a través de panfletos.



Tobón aseguró que Henry de Jesús Pérez era quien llamaba 'patrón' a Pérez, entre otros. César Pérez, por su parte, se declaró inocente en la indagatoria que rindió ante la Corte Suprema en 2019, señaló no tener relación con el crimen y negó cualquier contacto con organizaciones armadas ilegales, incluido el grupo denominado 'Muerte a los Revolucionarios del Nordeste'.



Igualmente, negó que hubiese acudido a Henry Pérez y Fidel Castaño con los propósitos expresados por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir.



La decisión de la Sala de Instrucción se tomó por votación 5-1, ya que la magistrada Cristina Lombana salvó su voto.

