La Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la medida cautelar que, provisionalmente, suspendió como senador de la República a César Pachón, cuya elección fue demandada por el ciudadano Cristhian Fernando Díaz por presunta doble militancia.



(Lea: César Pachón fue suspendido provisionalmente del Senado por el Consejo de Estado)



La decisión inicial fue tomada en octubre pasado y ahora fue ratificado por la Sección Quinta en pleno, mientras se estudia la demanda.



(Lea: Aborto: Corte niega nulidad y mantiene despenalización hasta la semana 24)

La demanda asegura que, en la campaña de 2022, Pachón incurrió en la prohibición de doble militancia debido a que respaldó a los candidatos de la Colombia Humana, en específico a Gustavo Petro Urrego en la consulta presidencial y a Pedro José Suárez Vacca a la Cámara de Representantes para Boyacá, pese a que, para tales elecciones, la colectividad a la que pertenece, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), tenía aspirantes propios a dichos cargos: los ciudadanos Arelis María Uriana Guariyu y José Giovany Pinzón Báez, respectivamente.



Al admitir la demanda, el 27 de octubre de 2022, la Sala optó por suspender a Pachón al estimar que este, siendo del MAIS, "en una plaza pública de la ciudad de Tunja, manifestó de manera inequívoca su respaldo a la candidatura del señor Pedro José Suárez Vacca a la Cámara de Representantes por el departamento de Boyacá por el Movimiento Político Colombia Humana".



(Lea: Las dos decisiones de las cortes que le marcan límites al Gobierno)



Lo anterior, "a pesar que para la anterior corporación la colectividad de origen del demandado tenía candidato propio que estaba compitiendo entre otros, con el anterior ciudadano". Esto se corroboró por publicaciones realizadas el 13 de marzo de 2022 en el perfil de Facebook de Pachón y al indicar que la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo se predica sin distinción ni excepción a todos los candidatos a cargos de elección popular, incluyendo los inscritos por una coalición.

Al revisar un recurso de súplica, la Sección en pleno ratificó esa decisión al indicar que el hecho de que el video no hubiera sido aportado por un perito, como decía Pachón, no le resta validez y que el mismo ya no esté en la página de Facebook, tampoco.



(Lea: Esto dijo la Corte sobre el consentimiento informado en demandas tras cirugías)



"Esta circunstancia no constituye un impedimento para tener por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se efectuó la mencionada manifestación de apoyo, comoquiera que durante el tiempo en que la referida publicación permaneció en el perfil de Facebook del demandado y se permitió su consulta, se dejó constancia de su contenido y además, se corroboró que corresponde a la captura de pantalla y al video en formato mp4 que fueron aportados al presente proceso por la parte demandante", dice el auto de 46 páginas.



El alto tribunal dijo que no se presentaron argumentos pertinentes para revocar la medida cautelar y que la argumentación de fondo sobre lo sucedido todavía debe hacerse.



(Lea: Corte protege a adultos mayores que requieren enfermería domiciliaria)



"El juicio de nulidad electoral es de carácter objetivo, lo que implica una confrontación del acto electoral con las normas que se estiman desconocidas, sin que haga parte de tal análisis la validez de las motivaciones o la convicción que tenía el señor Pachón Achury y los demás integrantes del Pacto Histórico durante la campaña electoral al realizar manifestaciones como la censurada, pues tales razonamientos son propios de

juicios de naturaleza subjetiva en los que resulta procedente establecer si el

demandado actúo con culpa, dolo y/o bajo alguna situación eximente o atenuante

de responsabilidad", indicó.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia