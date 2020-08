Cepeda acata decisión sobre Uribe pero recusará al Fiscal General

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien es considerado como víctima en la investigación que la Corte Suprema de Justicia llevaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, afirmó que acataba la decisión del alto tribunal de enviarle este proceso a la Fiscalía General.

Cepeda, sin embargo, dijo que aún no ha sido notificado por la Sala de Instrucción y que la información la ha tenido por medios de comunicación.



El senador Cepeda dijo que le pedirá al alto tribunal los argumentos por los cuales decidió enviarle el caso a la Fiscalía.



También aseguró que con sus abogados buscará recusar al Fiscal General Francisco Barbosa, así como a la vicefiscal Martha Mancera para que se aparten de encabezar estas investigaciones, ya que aunque no serían los investigadores directos, sí tienen influencia en cómo se llevan estos procesos.



Según Cepeda, tanto Barbosa como Mancera están impedidos porque no dan garantías de imparcialidad en este caso.



También aseguró que solicitará que el presidente Iván Duque, quien ha hecho pronunciamientos públicos a favor de Uribe en su proceso judicial, se declare impedido para enviarle a la Corte Suprema de Justicia una posible terna para elegir al fiscal ad hoc que encabece este proceso.



Así, en caso de que se acepte la recusación contra Barbosa, Cepeda considera que el alto tribunal debe definir de forma autónoma quién será el fiscal encargado e en el caso de Uribe, sin la mediación de Duque.



Finalmente, Cepeda afirmó que seguirá asistiendo al proceso judicial contra el expresidente Uribe y espera que avance y llegue a sus últimas consecuencias.





JUSTICIA