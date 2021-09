Denuncian a Armando Benedetti por escándalo de Centros Poblados

Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue denunciado el senador Armando Benedetti por el lío judicial alrededor del contrato que firmó el Ministerio de las Telecomunicaciones con la Unión Temporal Centros Poblados para el suministro de internet.



La denuncia la instauró la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que preside Henry Anaya, y también va dirigida contra el senador Mauricio Gómez Amín.



Por reparto, le correspondió al magistrado Misael Rodríguez Castellanos el estudio o evaluación de esa denuncia.



Según la exministra a cargo Karen Abudinen, en medio del escándalo, Benedetti la llamó para que sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera a una firma norteamericana.



"Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato", dijo la exfuncionaria a Bendetti en redes sociales, en respuesta a un trino en el que Benedetti negaba tales hechos.



"Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se "abudinearon" la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!", dijo.



Benedetti, por su parte, aceptó que sí hizo la llamada a la ministra, pero negó que ésta tuviera un propósito para cometer una irregularidad.



“Tengo un Twitter de 6 o 7 de diciembre en el que digo si es verdad que están torciendo la licitación. (…) Los mismos asesores del Ministerio de Comunicaciones estaban diciendo que había cosas sospechosas en ese contrato. Llamé a María Paula Correa y le dije: ‘aquí en el Congreso hay un bonche con ese contrato’ y me dijo: ‘Lo sé porque el embajador de Estados Unidos estuvo aquí”, aseguró Benedetti a Blu Radio.



El senador además negó haber conocido o tener vínculos con el contratista Emilio Tapia, uno de los capturados por las pólizas falsas que se presentaron en el proceso de contratación.



"Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una CocaCola, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del "rufián", quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay", dijo en su Twitter.



Frente al senador Gómez Amín, es relacionado con Alfredo Amín uno de vinculados a la investigación. Este último habría asesorado el proceso contractual.

La denuncia

La denuncia de nueve páginas presentada a la Sala de Instrucción hace un recuento del proceso de contratación, el escándalo y la decisión del Ministerio de caducar el contrato 1043-2020 suscrito con Centros Poblados.



La denuncia dice que "es impresentable que 8 pólizas falsas pasaran por encima de tantos funcionarios públicos".



"A pesar de haberse puesto en conocimiento previo de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio y la participación masiva de empresas con antecedentes penales por posible corrupción, se observa una posible omisión en siquiera indagar por las alertas ciudadanas que nacen precisamente para evitar detrimento patrimonial en un futuro", dice la denuncia.



"Al parecer y de acuerdo a los hechos presuntamente intermediaron senadores de la República para evitar la caducidad del contrato 1043 de 2020, es decir, para proteger el patrimonio público que juraron blindar y proteger", agrega el documento que aporta como pruebas las audiencias del proceso de licitación pública del contrato, copia del mismo, copia de toda la fase precontractual, entre otros.



El denunciante solicita escuchar a la exministra Abudinen, a Benedetti y a Gómez Amín, y a los detenidos Emilio Tapia Aldana y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona "quienes presuntamente conocen de la relación de políticos y los mencionados en la indagación penal en el proceso licitatorio 038-2020".

