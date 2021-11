Caso Mintic: exministra Abudinen declaró ante la Corte Suprema

La exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen declaró este miércoles ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la indagación previa que adelanta contra varios congresistas por el escándalo del contrato suscrito y caducado con la Unión Temporal Centros Poblados para la instalación de centros digitales.



La diligencia se realizó de manera presencial en Bogotá, ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien tiene a cargo el caso.



Acá estoy, acá sigo en Colombia y no me iré ni pediré asilo político ni tengo por qué escaparme de la justicia

"Aquí estoy, en Bogotá, vine a cumplir la cita, como todas las citas que le he cumplido a la justicia y a los entes de control frente al tema de Centros Poblados. Fui yo como ministra quien caducó el contrato, fui yo como ministra quien hizo los embargos. Seguiré adelante y que paguen las personas que tengan que pagar", dijo a la salida de la diligencia.



Abudinen no quiso hacer referencia al contenido de su declaración, que goza de reserva judicial, y señaló: "Acá estoy, acá sigo en Colombia y no me iré ni pediré asilo político ni tengo por qué escaparme de la justicia".



Este proceso se adelanta de manera preliminar en la Corte Suprema en contra de los congresistas Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.



Al término de la diligencia el senador Armando Benedetti dijo en su cuenta de Twitter que: "Me alegra que Karen Abudinen haya aclarado ante la Corte Suprema que yo nunca la llamé para favorecer a ninguna empresa en Centros Poblados". En la declaración jurada estuvo el abogado del senador, Miguel Ángel del Río.



En su caso, la exministra Abudinen dijo que el senador la llamó para sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera a una firma norteamericana. "Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato", dijo la exfuncionaria a Benedetti en redes sociales, en respuesta a un trino en el que Benedetti negaba tales hechos.



Me alegra que Karen Abudinen haya aclarado ante la Corte Suprema que yo nunca la llame para favorecer a ninguna empresa en Centros Poblados. Mañana espero que todos los medios que me crucificaron, con el mismo tiempo e ímpetu expliquen que yo no tuve nada que ver con eso. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 3, 2021

Las versiones libres

Este miércoles también acudieron a la Corte Suprema de Justicia la congresista Daira Galvis y Antonio Luis Zabaraín Guevara, quienes fueron denunciados por la Red de Veedurías, entidad que luego se retractó de haber mencionado sus nombres.



Este último dijo que él solicitó la versión libre antes de que la Red de Veedurías se retractara.



"Manifesté que yo no conozco a ninguno de los señores de Centros Poblados ni jamás intervine ante el Ministerio para nada", dijo al término de la diligencia.





