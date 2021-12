La Corte Constitucional seleccionó para su estudio una tutela que presentó la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) contra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) por el censo de 2018 que ‘desapareció’ al 30 por ciento de la población que se reconoce como afrocolombiana.



Se trata de una polémica nacional que ahora deberá resolver el alto tribunal por un error del Dane en las preguntas que se realizaron en el censo, que dio como resultado una población de 2'982.224 afrocolombianos, mientras que el reporte de 2005 arrojó un resultado de 4'311.757, lo que significa una disminución del 30,8 por ciento.



El error y el subregistro vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación, los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la información, entre otros.

La tutela fue presentada por CNOA, con apoyo de Ilex Acción Jurídica, la Asociación Colombiana de Economistas Negras: Mano Cambiada, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN -Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros).



Según su argumentación, a pesar de que era un hecho notorio el error estadístico, el Gobierno Nacional procedió a utilizar el censo de 2018 para elaborar políticas públicas, sin tener en cuenta el subregistro que, además, vulneraría los derechos a la igualdad y no discriminación, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la información y que atenta contra el principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.



Todo esto, según los tutelantes, por la pregunta que se hizo en el censo sobre la identidad étnico-racial de la población por deficiencias del mismo como una falta de cobertura en zonas donde habita población afrodescendiente, entre otras.



“El censo poblacional invisibiliza a nuestra población, nosotros como miembros, quienes compartimos una identidad étnico-racial, en nombre propio vemos vulnerado nuestro derecho que de manera individual también impacta en la dimensión colectiva”, señalaron las organizaciones ante los estrados judiciales.

De hecho, ante la polémica por la ‘disminución’ de personas afro del censo, el Dane optó por no usar esa cifra de 2.98 millones de personas que arrojó el estudio de 2018, sino la de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida también realizada en 2018 que arrojó un estimado de 4'671.160 personas que se reconocen como población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, lo cual es el 9,34 por ciento del total de la población.



La tutela fue denegada en dos instancias y llegó a la Corte Constitucional luego de que la Procuraduría presentó una insistencia en la que manifestó que este asunto tiene relevancia constitucional dadas las implicaciones que tienen los censos para la toma de decisiones, para la asignación de presupuesto y para el reconocimiento de la diversidad étnica de la Nación.



Según el Ministerio Público, los jueces que conocieron la tutela no tuvieron en cuenta que en la “elaboración de censos se debe tener en cuenta que el autorreconocimiento es una herramienta problemática para la población afrodescendiente”, así como la importancia de contar con datos desagregados sobre las comunidades étnicas del país.



“La verificación de la ocurrencia de un presunto error en la identificación del grupo étnico más numeroso de Colombia en el Censo del año 2018 es un asunto que claramente supera los intereses individuales y concierne a toda la sociedad”, indicó la Procuraduría a la Corte al señalar que la corrección que hizo el Dane a la cifra “es insuficiente para reconocer el verdadero porcentaje de la población afrodescendiente del país”.

Lo que dice el Dane

Juan Daniel Oviedo, director del Dane. Foto: Archivo. EL TIEMPO

En diálogo con EL TIEMPO, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, señaló que la cifra de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida es el dato oficial que hoy se usa.



“A partir del reconocimiento de esa falla en la pregunta, el Dane lo que hizo fue establecer que la oficialidad del volumen del autorreconocimiento se fijó con el de la Encuesta de Calidad de Vida”, dijo al explicar que con herramientas metodológicas se ha podido hacer la desagregación a nivel municipal de esos datos.



Oviedo dijo que los datos del censo de 2018 ya no pueden cambiarse, por lo que se optó por usar la información de la encuesta ya que, dijo, lo que tiene valor legal no es la cifra como tal del censo sino la que certifique el Dane.



“Lo que nosotros hemos hecho es completar el apartado de operaciones estadísticas de las cuales se puede hacer esa estimación y por eso la pregunta ahora se hace en todas las encuestas sociales del país para que continuamente –sin tener que esperar a que haya un censo-, podamos medir la evaluación en el capítulo indígena y negro”, indicó.



El director del Dane explicó además que la entidad reconoció el error no solo a nivel nacional sino ante las Naciones Unidas y señaló que, a diferencia de los pueblos indígenas, en la ley no hay una referencia específica para la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones para la comunidad afrodescendiente con base en lo que diga el censo.



En pocas palabras, aclaró, los recursos para la población afro no se entregan en función del censo sino de la información que certifique el Dane, que certificó como dato oficial el de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que es de 4'671.160 personas.



La palabra final la tendrá la Corte Constitucional, el caso quedó por reparto en manos de la magistrada Diana Fajardo.

