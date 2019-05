Casos de aforados que podrían reabrirse de aprobarse ley de impugnación

Si en el Congreso llega a feliz término la ley que permite impugnar todas las primeras condenas de forma retroactiva, como lo exhortó la Corte Constitucional esta semana al fallar una tutela, esa norma podría reabrir todos los casos que la Corte Suprema de Justicia tramitó desde 1991 hasta el 2018 en única instancia.



Algunos de estos casos son la parapolítica, la Yidispolítica, las chuzadas del DAS, y la narcopolítica. Además de algunos procesos recientes como las condenas contra Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrrupción, y Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías, por el 'cartel de la Toga'.



Aquí una lista de algunos de estos procesos que volverían a los estrados judiciales.

Agro Ingreso Seguro

Foto: Leonardo Muñoz / EFE

Casos como el del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema en el 2014 -por la entrega irregular de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro que debían ir para campesinos pobres pero que terminaron en manos de familias ricas- no se vieron beneficiados con la ley de doble instancia que entró en vigencia el año pasado.



Aunque el exministro ha interpuesto toda clase de recursos para pedirle a la Corte que le permita una doble instancia, y aunque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU indicó que Colombia debe garantizarle la posibilidad de apelar su fallo condenatorio, la Corte Suprema de Justicia ha negado esas peticiones y ha insistido en que Estados Unidos debe extraditarlo a Colombia para que pague su condena.



La razón de la Corte es que actualmente la Sala Penal que lo condenó en el 2014 no tiene un superior jerárquico que pueda tomar esa decisión, pues la ley de doble instancia no es retroactiva. La Corte ha sostenido que Arias -al igual que otras 249 personas que tenían fuero-, fueron juzgados bajo las reglas que establecía la Constitución. Esas reglas indicaban que por ser altos dignatarios -contrario a lo que sucede con un ciudadano del común- tenían la garantía de ser juzgados por el máximo órgano de justicia del país: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Parapolítica

Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, fue condenado por parapolítica. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

En la parapolítica podrían apelarse fallos de única instancia como los de los exgobernadores y excongresistas condenados por apoyar a los paramilitares, como el exgobernador Salvador Arana, el exsenador Álvaro Araújo, Mario Uribe Escobar (primo del expresidente Uribe), el exgobernador de Casanare Óscar Leonidas Wilches, o el del Valle, Juan Carlos Martínez Sinisterra. Otro que podrían apelar por sus fallos por parapolítica son los exgobernadores Hugo Aguilar, Witman Herney Porras, entre otros.

Narcopolítica

Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En la narcopolítica se reabrirían casos como el del exfiscal Fabio León Valencia Cossio, condenado por favorecer a narcotraficantes. Incluso, podría ser apelado el fallo condenatorio de 30 años contra el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez por el magnicidio de Luis Carlos Galán.

'Chuzadas'

Maria del Pilar Hurtado Foto: Juan R. Munar / DAS

En las 'chuzadas' se podrían apelar las condenas de 14 años contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, o el exsecretario de Palacio, Bernardo Moreno. Otro condenado por las chuzadas que podría apelar es el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, condenado por esas escuchas y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andréis.

Carrusel de contratos

Iván Moreno purga 14 años, mientras que su hermano, Samuel, acaba de obtener una nueva sentencia por 39. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

Otro fallo que podría ser apelado es el del exsenador Iván Moreno, hermano del alcalde Samuel Moreno, por el 'cartel de contratos' en Bogotá.



Iván Moreno purga 14 años de cárcel por estos hechos.

Yidispolítica

Sabas Pretelt, exministro del Interior y de Justicia, fue destituido y sancionado 12 años por el procurador General, Alejandro Ordóñez, por la llamada 'yidispolítica'. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En la Yidispolítica, la retroactividad para conseguir la segunda instancia también podría reabrir las condenas contra los exministros Diego Palacio, Sabas Pretelt y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, condenados por ofrecer dádivas a cambio de que congresistas votaran a favor de la reelección del expresidente Uribe.

Casos más recientes

Bernardo Miguel Elías. Foto: Archivo EL TIEMPO

Hay otros casos más recientes a los que no se les alcanzó a aplicar la doble instancia que trajo la norma que aprobó el Congreso el año pasado, debido a que en ese momento aún no estaban creadas las salas que garantizarían ese derecho.



Así, otros que podrían apelar sería el exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, condenado por el caso de Odebrecht, o el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por el 'cartel de la Toga'. También podría apelar Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba condenado por hechos de corrupción.

JUSTICIA

En Twitter: @PazYJusticiaET