Caso Uribe: el debate jurídico por declaración del presidente de Corte

Una controversia jurídica y política se desató tras las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, en el sentido de que la Fiscalía “hizo equipo” con la defensa de Álvaro Uribe en el proceso contra el expresidente por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.



“La Fiscalía participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. No me refiero a que deliberadamente, sino que compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo”, expresó Hernández en entrevista con Noticias Caracol.



Este pronunciamiento, que el magistrado asegura que hizo a nombre propio y no del alto tribunal, fue blanco de críticas. Y generó una declaración de un grupo de abogados que monitorea las garantías judiciales en el caso del expresidente Uribe. Para ellos, las palabras de Hernández son contrarias al principio de independencia judicial.

Al respecto, Francisco Bernate, abogado y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, le dijo a EL TIEMPO que, aunque no considera que la declaración configure una intromisión, “sí debe existir respeto de la separación de poderes, no solo de la Corte y la Fiscalía, sino de la juez 28, que es quien va a decidir”.



El docente recordó que “la Corte Suprema es la máxima instancia de la justicia ordinaria, mientras que la juez es de circuito y tiene unos superiores, entre ellos, la Corte, que estaría tomando una posición sobre el caso”.



Un magistrado de otro alto tribunal, quien también es profesor y pidió mantener su nombre en reserva, dijo que los jueces solo deben pronunciarse como lo establece la Ley de Administración de Justicia, es decir, mediante sentencias y autos.



“Los jueces no somos políticos ni estamos para intervenir en controversias públicas”, expresó. Además, aseguró que si Hernández estaba hablando a título personal, “es peor, porque para dar este tipo de declaraciones debe tener el aval de la Sala Plena.



Además, es claro que la Corte Suprema ya no es la competente en este caso. Puede haber una intromisión porque, de alguna forma, se le está dando línea a un juez de inferior jerarquía en materia penal que tendrá que resolver el caso Uribe”.



