La Corte Suprema de Justicia rechazó la impugnación presentada contra una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que no tuteló los derechos reclamados por el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montealegre.



(Le puede interesar: Condenan a la Nación por el secuestro de Sigifredo López).



Cepeda y Montealegre señalaban que se habían afectado sus derechos al no proceder con la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras el cambio de fiscal del caso. En cambio, el nuevo investigador decidió avanzar en la recolección de evidencias.

En su decisión inicial, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela tras advertir que una petición de esa naturaleza debe ser postulada y decidida al interior del proceso penal, por lo que se incumple el principio de subsidiariedad.



(Le recomendamos: Ordenan pagar reparación a menor cuya madre fue asesinada por dos soldados)

La Corte consideró que no se han agotado otros mecanismos antes de acudir a la acción de tutela FACEBOOK

TWITTER

Y los tutelantes consideraron que el fallador "malinterpretó la decisión del Juzgado 28 Penal del Circuito, pues ese despacho no ordenó adelantar nuevos actos de investigación, simplemente enumeró los que en su criterio echaba de menos pero solo para sustentar lo allí decidido, mas no como una orden, por lo que las pruebas pendientes se pueden practicar en el juicio".



Por su parte, la Corte consideró que no se han agotado otros mecanismos antes de acudir a la acción de tutela. "Al examinar las pruebas obrantes en el expediente y el marco jurídico aplicable, la Sala considera que se debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia. En lo fundamental, porque la presente solicitud de amparo no cumple el requisito general de subsidiariedad, esto es, «que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada»", se lee en el fallo.



Y añade que el proceso contra el expresidente Uribe por fraude procesal y soborno a testigos se encuentra en curso, por lo que las víctimas "deben ejercer sus derechos y reclamar sus garantías judiciales dentro de la actuación y por medio de los recursos previstos para ello, toda vez que la tutela no puede emplearse para retrotraer las decisiones proferidas en el marco de la actuación penal".



(Lea también: Mujer ha recibido nueve fotomultas por un vehículo que no conduce)

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia