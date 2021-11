Los argumentos de un magistrado que votó a favor de tutela de Uribe

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar es uno de los cuatro integrantes del alto tribunal que discreparon de la decisión mayoritaria que negó la tutela con la cual el expresidente y exsenador Álvaro Uribe pretendía tumbar la decisión judicial que lo declaró formalmente imputado luego que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía y cambiara de sistema procesal.



(Lea: Caso Uribe: los puntos claves del fallo y de la discusión en la Corte)



En salvamento de voto de 10 páginas, el magistrado Ibáñez dijo que la indagatoria que rindió el expresidente bajo la Ley 600 de 2000 no se puede equiparar a la audiencia de imputación de cargos como dijo la decisión mayoritaria: “son instituciones de sistemas penales distintos, que obedecen a lógicas muy diferentes”.

Las diferencias entre amas diligencias

Ibáñez expuso que la indagatoria se presenta en una etapa incipiente del proceso, como lo es la etapa de instrucción, que tiene como finalidad, entre otras, identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta. Y en ella se interroga al indiciado o investigado sobre los hechos que originaron su vinculación y se le pone de presente una simple imputación jurídica provisional.



“Entendido de esa manera, es claro entonces, que esta diligencia se lleva a cabo en un estadio muy primigenio del proceso penal, en el que los funcionarios de instrucción aún no tienen claridad respecto de lo sucedido, pues apenas van a iniciar el recaudo probatorio a partir del cual más adelante determinarán bajo qué circunstancias acaecieron los hechos, y que son las que posteriormente cimentarán la resolución acusatoria”, dijo Ibáñez.



“En últimas, la diligencia de indagatoria es un medio de defensa con que cuenta el investigado para dar explicaciones sobre los hechos materia de la investigación y, al igual que ocurre con todo lo que se practique durante la instrucción, constituye prueba con vocación de permanencia”, agregó. Según su postura, “todo ese despliegue investigativo” de la Ley 600 de no se presenta en el sistema procesal regido por la Ley 906 de 2004, de tendencia penal acusatoria, el cual ocurre en la etapa de indagación preliminar.



(Le puede interesar: 'El expresidente Álvaro Uribe sigue vinculado al proceso penal: Alejandro Linares)



“Es durante la indagación que la Fiscalía, como titular de la acción penal y valida de las labores de su cuerpo de policía judicial, adelanta los actos investigativos necesarios para recaudar información, evidencia física y elementos materiales probatorios que le permitan determinar la existencia del hecho que llegó a su conocimiento, las circunstancias en que se presentó y si tiene las características de un delito, así como la identificación de los autores o partícipes del mismo”, dijo.



Para Ibáñez, independientemente de la denominación utilizada en los dos regímenes procesales, se evidencia “que la formulación de imputación propia de la Ley 906 de 2004 y que se da cuando culmina la etapa de investigación conocida como indagación preliminar, se equipara es con la resolución de acusación que en la Ley 600 de 2000 se produce cuando se cierra la etapa de instrucción”.



“Es en estos dos momentos donde se consolida la labor investigativa del titular de la acción penal, pues se presentan luego de que concluye esa etapa de recaudo de elementos y de determinación de la forma en que ocurrieron los hechos. Es en ellos, donde el Fiscal debe delimitar con toda claridad la hipótesis fáctica, la cual resulta inmodificable, y sobre la que versará el juicio. Son decisiones de tal trascendencia, que es a partir de ambas que se interrumpe el término de prescripción de la acción penal y comienza a correr un término perentorio para que el enjuiciamiento del procesado se efectúe dentro de un plazo razonable”, agregó.



(Le puede interesar: Efectos del fallo del caso Uribe en procesos contra otros excongresista)

'La equiparación es errada'

En ese sentido, para el magistrado Ibáñez, “no es posible técnica ni jurídicamente, equiparar la diligencia de indagatoria de la Ley 600 de 2000 en la cual se puede hacer una imputación jurídica provisional con la audiencia de imputación prevista en la Ley 906 de 2004 en la cual, con el cumplimiento de las reglas y garantías procesales se hace una imputación plena o íntegra con base en los hechos que ya han sido investigados, como erróneamente lo hizo la Corte Constitucional en la providencia de la cual con todo respeto me he apartado”.



El magistrado dijo que en este caso no se podía dar por imputado al investigado, Álvaro Uribe, por el simple hecho de haber rendido indagatoria”, esto es, de haber dado su versión de lo sucedido a partir de lo que hasta ese momento tan incipiente del proceso penal”.



(Lea: Corte Constitucional niega tutela y mantiene la imputación de Álvaro Uribe)



“La errada equiparación, pasa por alto que podrán presentarse casos en los que el sujeto sea vinculado en debida forma, pero aquel haga uso de su derecho a guardar silencio de conformidad con lo contemplado en el artículo 337 ídem, redundando ello en que no se le interrogará sobre los hechos que llevaron a su vinculación”, agregó.



“Aceptar esa equiparación realizada en la providencia judicial atacada por vía tutela, constituye un absoluto desacierto, que muy seguramente conducirá a que en una etapa más avanzada del proceso, se invalide la actuación precisamente por ausencia de imputación derivada a su vez de la falta de delimitación de los hechos jurídicamente relevantes”, dijo.



Para Ibáñez, en el caso Uribe entonces, en la indagatoria rendida, “no hubo una delimitación concreta y específica de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permita inferir que él cometió las conductas investigadas” y, en consecuencia, “con observancia de las reglas propias de la investigación penal, no se le ha formulado imputación plena o integral al simplemente indiciado o sindicado ante y por un juez de control de garantías, previa solicitud del Fiscal luego de adelantar el juicio de imputación para que adquiera la condición de imputado”.



“No obstante lo anterior, al erróneamente equiparar la diligencia de indagatoria con la audiencia de imputación, con las graves consecuencias que de ello se derivan para cualquier investigado, incluido el ciudadano que es objeto de investigación en el caso sub examine, en todos los eventos en los que la Corte Suprema de Justicia pierda competencia para investigar y juzgar a un aforado y, consecuentemente, la actuación pase a la Fiscalía General de la Nación en la primigenia etapa de instrucción”, insistió.



(Lea: Álvaro Uribe: ¿qué sigue tras perder la tutela en la Corte?)



Además, Ibáñez dijo que en la audiencia innominada que la decisión mayoritaria permitió a fin de verificar posibles faltas a las garantías procesales, realmente no se podrá hacer un control de legalidad de la actuación surtida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia "que es válida y así lo han aceptado los sujetos procesales que intervinieron en ella, y mucho menos subsanar la ausencia de la audiencia de imputación jurídica plena".



Esto, dijo, "con la grave consecuencia que el proceso podría continuar a la etapa de juicio sin que jamás haya existido imputación lo cual viola las garantías que el derecho convencional y constitucional ampara porque en garantía de la libertad y para evitar el abuso y la arbitrariedad, jamás se podrá admitir que se pueda ir a juicio sin imputación y acusación previas formuladas en su orden, con el respeto de las solemnidades que la Constitución y la ley establecen".

