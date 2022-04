La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de tutela que el pasado 14 de enero que había señalado que el periodista Gonzalo Guillén no es víctima dentro del proceso que se le sigue al exsenador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



La decisión confirmó un fallo de la Sala Penal de ese mismo tribunal. Gonzalo Guillén ya había perdido en 2021 tutelas similares con la misma pretensión luego que el Tribunal Superior de Bogotá se lo negara.



Según el periodista, a lo largo del caso Uribe se ha visto afectada su honra, honor y buen nombre como periodista. En concreto, hizo referencia a que el abogado Jaime Lombana ha hecho graves señalamientos en su contra.



"Se desataron toda clase de conductas, persecución, improperios, injurias, calumnias y vejámenes contra mi pupilo, lo cual consta en muchas citas del Auto del 3 de agosto de 2021 de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia […] como también en pruebas y grabaciones lícitas recabadas dentro del radicado 52.240, incluida la declaración rendida por el Sr. Lombana en presuntos falso testimonio y fraude procesal de manera concertada dentro del proceso para desviar la investigación en favor del procesado”, dijo en el expediente el abogado de Guillén.



En primera instancia, la Sala Penal dijo que no halló “motivo alguno para modificar la decisión, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la calidad de víctima a Gonzalo Guillén Jiménez, por lo cual resolvió confirmarla”.



Ahora, la Sala Civil dijo que esa decisión se tomó en derecho. “Se observa que tal determinación no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.



“Y es que, en rigor, lo que aquí planteó, muy a pesar de sus alegaciones, no es más que una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal acusado interpretó las normas aplicables al caso concreto en punto a la oportunidad para postular y acreditar los supuestos necesarios para obtener el reconocimiento de víctima en la causa penal en cuestión y, contrario a lo aducido por aquél, bajo el análisis de las pruebas recaudadas, los encontró insatisfechos respecto del quejoso”, agregó la Corte.

