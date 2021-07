Caso Uribe: Corte no reconoce como víctima a Gonzalo Guillén

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó las pretensiones de una tutela con la que el periodista Gonzalo Guillén buscaba ser reconocido como víctima dentro del proceso penal que se le adelanta al expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno.



Guillén radicó la tutela luego de que, en dos instancias –un juzgado y el Tribunal Superior de Bogotá– señalaran que no había motivo para tal reconocimiento.



(Le puede interesar: Caso Uribe: Corte niega suspender audiencia de preclusión)

Gonzalo Guillén pedía dicho reconocimiento al estimar que a lo largo del caso se ha visto afectada su honra, honor y buen nombre como periodista. En concreto, hizo referencia a que el abogado Jaime Lombana ha hecho graves señalamientos en su contra.



"Se desataron toda clase de conductas, persecución, improperios, injurias, calumnias y vejámenes contra mi pupilo, lo cual consta en muchas citas del Auto del 3 de agosto de 2021 de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia […] como también en pruebas y grabaciones lícitas recabadas dentro del radicado 52.240, incluida la declaración rendida por el Sr. Lombana en presuntos falso testimonio y fraude procesal de manera concertada dentro del proceso para desviar la investigación en favor del procesado”, dijo en el expediente el abogado de Guillén.



(Le puede interesar: Le niegan al exfiscal Montealegre dos recursos en caso contra Á. Uribe)



La petición fue negada el 9 de abril de 2021 por el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá al estimar que no hay evidencia de lo citado y que, en todo caso, en otros escenarios judiciales Guillén podría proceder contra el abogado Jaime Lombana.



La Corte estuvo de acuerdo con esas decisiones. "Menciona el representante judicial

del demandante defectos por falta de motivación y desconocimiento del precedente, pero en la demanda de tutela no hay argumento alguno que pueda analizarse bajo alguna de esas ópticas, ni tampoco observa la Sala que la decisión cuestionada adolezca de alguno de aquellos, para que, desde esa perspectiva, se habilite la procedencia del amparo", dijo la Corte.



(Le puede interesar: Álvaro Prada: seis razones de la Corte para quedarse con el caso)



"Lo anterior descarta que el auto controvertido pueda calificarse como arbitrario o caprichoso, pues sus consideraciones, esbozadas en 35 folios, están debidamente

sustentadas en la ley aplicable, la jurisprudencia vinculante y las pruebas obrantes en la actuación, por lo que devienen de una interpretación razonable y no puede predicarse alguna vía de hecho que afecte los derechos constitucionales del actor", dIce el fallo.



"Es más, lo alegado en la demanda ya fue expuesto, casi en idénticos términos, ante los jueces de instancia, quienes emitieron los pronunciamientos correspondientes, se reitera, alejados de la configuración de algún defecto de procedibilidad de la tutela cuando se atacan decisiones judiciales. En verdad, lo que advierte la Sala es que el

accionante pretende convertir el mecanismo de amparo en una nueva instancia donde se haga eco de sus pretensiones, lo cual es abiertamente improcedente", dijo la Corte.



(Le puede interesar: Rifirrafe entre la Fiscalía y la defensa de Diego Cadena en audiencia)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Consejo de Política Criminal dice 'no' a un proyecto antivandalismo



-No habrá nueva medida de aseguramiento a Mancuso por 213 crímenes



-Corte no ha podido escuchar a Aida Merlano en caso contra Arturo Char