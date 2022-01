La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estudiará de nuevo la petición que hizo el periodista Gonzalo Guillén Jiménez para constituirse como víctima en el proceso penal que se adelante en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno.



Dicha petición había sido negada vía tutela el 6 de julio de 2021 por la misma Sala Penal al estimar que la negativa al pedido del periodista que hizo el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá en abril no fue irregular. No obstante, el 29 de noviembre de 2021, la Sala Civil de la Corte anuló ese fallo por temas de forma.



En concreto, porque la Sala Penal, al avocar inicialmente el estudio de la tutela, no corrió traslado de la misma para que se pronunciara a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve quien ha vinculado al expresidente y a su hermano Santiago Uribe con el paramilitarismo, en hechos que los Uribe Vélez niegan rotundamente.



Por esa razón, el trámite debe empezar de nuevo. La Sala Penal entonces ordenó vincular a Gómez y le dio 24 horas para pronunciarse sobre la petición que hizo Guillén. En la tutela, el periodista pide revocar la negativa del juzgado, del 9 de abril de 2021, así como la confirmación de esa decisión que hizo el Tribunal Superior de Bogotá el 24 de mayo siguiente.



Gonzalo Guillén pide dicho reconocimiento al estimar que a lo largo del caso se ha visto afectada su honra, honor y buen nombre como periodista. En concreto, hizo referencia a que el abogado Jaime Lombana ha hecho graves señalamientos en su contra.



"Se desataron toda clase de conductas, persecución, improperios, injurias, calumnias y vejámenes contra mi pupilo, lo cual consta en muchas citas del Auto del 3 de agosto de 2021 de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia […] como también en pruebas y grabaciones lícitas recabadas dentro del radicado 52.240, incluida la declaración rendida por el Sr. (Jaime) Lombana en presuntos falso testimonio y fraude procesal de manera concertada dentro del proceso para desviar la investigación en favor del procesado”, dijo su abogado en la tutela.



La audiencia de preclusión en el caso del expresidente seguirá el jueves 13 de enero en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.



